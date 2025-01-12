Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес вернул игрока из Второй лиги
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 21:16 | Обновлено 12 января 2025, 21:21
594
0

Верес вернул игрока из Второй лиги

Основные новички в «Вересе» появятся на турецком сборе

12 января 2025, 21:16 | Обновлено 12 января 2025, 21:21
594
0
Верес вернул игрока из Второй лиги
НК Верес

Как стало известно Sport.ua, после возвращения «Вереса» из отпуска в его рядах был замечен лишь один футболист, который не был задействован прошлой осенью – 19-летний стоппер Илья Козубенко.

Он принадлежит «Вересу», но ранее на правах аренды выступал за второлиговую «Скалу 1911» из Стрыя. Скорее всего, 16 января Козубенко отправится с ровенчанами на зарубежный сбор в Турцию, где постарается закрепиться в команде.

На следующей неделе к «Вересу» в Турции присоединятся не только легионеры, но и 2-3 потенциальных новичка, которые будут пытаться в спаррингах произвести хорошее впечатление на руководителя Олега Шандрука.

Сейчас ряды ровенчан покинули Евгений Морозко, Денис Свитюха и Александр Мельник.

Ранее мы сообщали, что «Верес» провел первую тренировку на заснеженном поле базы.

По теме:
Стало известно, кто может пополнить Черноморец зимой
Репутационные убытки и саботаж. Полесье опубликовало заявление по Макуана
Разведывал обстановку. Новичок Александрии консультировался с игроком ЛНЗ
Верес Ровно Скала 1911 Стрый Евгений Морозко Денис Свитюха Александр Мельник учебно-тренировочные сборы инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Футбол | 12 января 2025, 09:03 39
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории

Первую строчку в рейтинге занял легендарный Майкл Джордан

Драма на Эмирейтс. Ман Юнайтед в серии пенальти выбил Арсенал из Кубка
Футбол | 12 января 2025, 19:56 19
Драма на Эмирейтс. Ман Юнайтед в серии пенальти выбил Арсенал из Кубка
Драма на Эмирейтс. Ман Юнайтед в серии пенальти выбил Арсенал из Кубка

Основное время игры завершилось со счетом 1:1, серию выиграли красные дьяволы – 5:3

ВИДЕО. Левандовски с пенальти вывел Барселону вперед в Эль-Класико
Футбол | 12.01.2025, 21:39
ВИДЕО. Левандовски с пенальти вывел Барселону вперед в Эль-Класико
ВИДЕО. Левандовски с пенальти вывел Барселону вперед в Эль-Класико
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
Футбол | 12.01.2025, 14:46
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с Аль-Насром
Футбол | 12.01.2025, 10:52
Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с Аль-Насром
Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с Аль-Насром
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
11.01.2025, 08:30
Бокс
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
11.01.2025, 20:21 1
Футбол
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
12.01.2025, 01:15
Бокс
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
11.01.2025, 13:32 3
Футбол
ФОТО. Он бы стал лучшим футболистом мира, если бы не любовь к McDonalds
ФОТО. Он бы стал лучшим футболистом мира, если бы не любовь к McDonalds
11.01.2025, 01:16
Футбол
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
11.01.2025, 20:03
Бокс
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
11.01.2025, 09:24 2
Бокс
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
11.01.2025, 14:10 86
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем