Верес вернул игрока из Второй лиги

Как стало известно Sport.ua, после возвращения «Вереса» из отпуска в его рядах был замечен лишь один футболист, который не был задействован прошлой осенью – 19-летний стоппер Илья Козубенко.

Он принадлежит «Вересу», но ранее на правах аренды выступал за второлиговую «Скалу 1911» из Стрыя. Скорее всего, 16 января Козубенко отправится с ровенчанами на зарубежный сбор в Турцию, где постарается закрепиться в команде.

На следующей неделе к «Вересу» в Турции присоединятся не только легионеры, но и 2-3 потенциальных новичка, которые будут пытаться в спаррингах произвести хорошее впечатление на руководителя Олега Шандрука.

Сейчас ряды ровенчан покинули Евгений Морозко, Денис Свитюха и Александр Мельник.

Ранее мы сообщали, что «Верес» провел первую тренировку на заснеженном поле базы.