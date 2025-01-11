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Украина. Премьер лига
11 января 2025, 03:59 | Обновлено 11 января 2025, 04:18
78
0

ФОТО. Обильный снегопад. Верес провел тренировку на заснеженном поле базы

Футболисты будут заниматься в Ровно в течение одной недели

11 января 2025, 03:59 | Обновлено 11 января 2025, 04:18
78
0
ФОТО. Обильный снегопад. Верес провел тренировку на заснеженном поле базы
ФК Верес Ровно

Команда Верес Ровно 10 января, несмотря на обильный снегопад, провела первую после рождественско-новогоднего отпуска тренировки на поле УТБ Верес в Ровно.

Футболисты отдыхали в течение трех недель. 9 января все прошли необходимый медицинский осмотр.

В Ровно красно-черные будут тренироваться под руководством Олега Шандрука в течение одной недели.

А 16 января команда отправится на тренировочный сбор в Турцию, где еще почти месяц будет готовиться к старту второй части сезона.

ФОТО. Обильный снегопад. Верес провел тренировку на заснеженном поле базы

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Николай Степанов Источник: ФК Верес
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