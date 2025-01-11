Команда Верес Ровно 10 января, несмотря на обильный снегопад, провела первую после рождественско-новогоднего отпуска тренировки на поле УТБ Верес в Ровно.

Футболисты отдыхали в течение трех недель. 9 января все прошли необходимый медицинский осмотр.

В Ровно красно-черные будут тренироваться под руководством Олега Шандрука в течение одной недели.

А 16 января команда отправится на тренировочный сбор в Турцию, где еще почти месяц будет готовиться к старту второй части сезона.

ФОТО. Обильный снегопад. Верес провел тренировку на заснеженном поле базы