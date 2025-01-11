ФОТО. Футболисты Вереса вышли из отпуска и прошли медосмотр
16 января команда из Ровно отправится на сборы в Турцию
Футболисты ровенского Вереса 9 января вышли из отпуска после трехнедельного отдыха.
Игроки прошли необходимый медицинский осмотр. Далее команда начинает первое после рождественско-новогодних каникул занятия на тренировочной базе.
В Ровно красно-черные будут тренироваться под руководством Олега Шандрука в течение недели.
А 16 января команда отправится на тренировочный сбор в Турцию, где еще почти месяц будет готовиться к старту второй части сезона.
Футболисты Вереса вышли из отпуска и прошли медосмотр
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