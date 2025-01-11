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Украина. Премьер лига
11 января 2025, 03:01 | Обновлено 11 января 2025, 04:14
27
0

ФОТО. Футболисты Вереса вышли из отпуска и прошли медосмотр

16 января команда из Ровно отправится на сборы в Турцию

11 января 2025, 03:01 | Обновлено 11 января 2025, 04:14
27
0
ФОТО. Футболисты Вереса вышли из отпуска и прошли медосмотр
ФК Верес

Футболисты ровенского Вереса 9 января вышли из отпуска после трехнедельного отдыха.

Игроки прошли необходимый медицинский осмотр. Далее команда начинает первое после рождественско-новогодних каникул занятия на тренировочной базе.

В Ровно красно-черные будут тренироваться под руководством Олега Шандрука в течение недели.

А 16 января команда отправится на тренировочный сбор в Турцию, где еще почти месяц будет готовиться к старту второй части сезона.

Футболисты Вереса вышли из отпуска и прошли медосмотр

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Верес Ровно учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига медосмотр отпуск Олег Шандрук чемпионат Украины по футболу фото
Николай Степанов Источник: ФК Верес
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