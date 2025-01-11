ФОТО. Футболисты Вереса вышли из отпуска и прошли медосмотр

Футболисты ровенского Вереса 9 января вышли из отпуска после трехнедельного отдыха.

Игроки прошли необходимый медицинский осмотр. Далее команда начинает первое после рождественско-новогодних каникул занятия на тренировочной базе.

В Ровно красно-черные будут тренироваться под руководством Олега Шандрука в течение недели.

А 16 января команда отправится на тренировочный сбор в Турцию, где еще почти месяц будет готовиться к старту второй части сезона.

Футболисты Вереса вышли из отпуска и прошли медосмотр