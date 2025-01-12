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Италия
12 января 2025, 21:20 | Обновлено 12 января 2025, 21:30
1532
3

ВИДЕО. Как Довбик забил на 90+8-й минуте, хладнокровно реализовав пенальти

Артем вырвал для Ромы ничью в матче 20-го тура Серии А против Болоньи (2:2)

12 января 2025, 21:20 | Обновлено 12 января 2025, 21:30
1532
3
ВИДЕО. Как Довбик забил на 90+8-й минуте, хладнокровно реализовав пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января состоялся матч 20-го тура Серии А 2024/25 между командами Болонья и Рома.

Поединок прошел на стадионе Ренато Даль'Ара. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский форвард гостей Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и на 90+8-й минуте реализовал пенальти.

Благодаря этому мячу Артем спас для подопечных Клаудио Раньери ничью, вырвав 1 очко.

❗️ ВИДЕО. Как Довбик забил на 90+8-й минуте, хладнокровно реализовав пенальти

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видео голов и обзор пенальти Артем Довбик Рома Рим Болонья Болонья - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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KIEWADIM
Как-то всегда очково он их бьет пробивает) на тоненького. А если воротарь будет не угадывать , а прыгать по мячу? 
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0
Кирилл Бондаренко
Это деревянный Довбик,умеет только с пенальти забивать🤔
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-3
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