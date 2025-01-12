ВИДЕО. Как Довбик забил на 90+8-й минуте, хладнокровно реализовав пенальти
Артем вырвал для Ромы ничью в матче 20-го тура Серии А против Болоньи (2:2)
12 января состоялся матч 20-го тура Серии А 2024/25 между командами Болонья и Рома.
Поединок прошел на стадионе Ренато Даль'Ара. Игра завершилась со счетом 2:2.
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Украинский форвард гостей Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и на 90+8-й минуте реализовал пенальти.
Благодаря этому мячу Артем спас для подопечных Клаудио Раньери ничью, вырвав 1 очко.
❗️ ВИДЕО. Как Довбик забил на 90+8-й минуте, хладнокровно реализовав пенальти
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