12 января состоялся матч 20-го тура Серии А 2024/25 между командами Болонья и Рома.

Поединок прошел на стадионе Ренато Даль'Ара. Игра завершилась со счетом 2:2.

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Украинский форвард гостей Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и на 90+8-й минуте реализовал пенальти.

Благодаря этому мячу Артем спас для подопечных Клаудио Раньери ничью, вырвав 1 очко.

❗️ ВИДЕО. Как Довбик забил на 90+8-й минуте, хладнокровно реализовав пенальти