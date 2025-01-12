Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинское дерби, кто для грандов АПЛ? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии
Англия
12 января 2025, 20:33 | Обновлено 12 января 2025, 20:41
590
0

Украинское дерби, кто для грандов АПЛ? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии

Ман Юнайтед vs Лестер, Брайтон vs Челси, Эвертон vs Борнмут, Астон Вилла vs Тоттенхэм

12 января 2025, 20:33 | Обновлено 12 января 2025, 20:41
590
0
Украинское дерби, кто для грандов АПЛ? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

После завершения матча Арсенал – Манчестер Юнайтед (1:1, пен. 3:5) состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии.

Манчестер Юнайтед после победы над канонирами сыграет против Лестера.

Челси в 4-м раунде турнира встретится с Брайтоном. В системе пенсионеров находится Михаил Мудрик, однако украинец из-за допинг-скандала пока не может играть за команду.

В 1/16 финала сойдутся Эвертон и Борнмут. В обеих коллективах выступают украинские футболисты. Цвета ирисок защищает Виталий Миколенко, а за вишенок играет Илья Забарный.

Фанатов футбола на следующей стадии Кубка Англии ждет топовое противостояние – Астон Вилла поборется против Тоттенхэма.

Действующий чемпион Англии Манчестер Сити и прошлогодний финалист Кубка пока не получил соперника. Он определится в матче 3-го раунда между командами Престон – Чарльтон.

Ливерпуль Арне Слота, который сейчас лидирует как и в АПЛ, так и в Лиге чемпионов, за путевку в 1/8 финала сыграет с Плимутом.

Поединки 1/16 финала Кубка Англии 2024/25 запланированы на 8 февраля.

По теме:
Лилль и Team Vitality продолжили сотрудничество для покорения eLigue 1
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
Аморим установил уникальное достижение в первом тайме матча МЮ – Эвертон
футбол Англия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драма на Эмирейтс. Ман Юнайтед в серии пенальти выбил Арсенал из Кубка
Футбол | 12 января 2025, 19:56 1
Драма на Эмирейтс. Ман Юнайтед в серии пенальти выбил Арсенал из Кубка
Драма на Эмирейтс. Ман Юнайтед в серии пенальти выбил Арсенал из Кубка

Основное время игры завершилось со счетом 1:1, серию выиграли красные дьяволы – 5:3

Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Бокс | 11 января 2025, 20:03 0
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?

Турки продолжит делать большие боксерские поединки в этом году

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
Хоккей | 12.01.2025, 14:31
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика
Футбол | 12.01.2025, 14:26
«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика
«Них*ра не будет». Спортврач – о новом повороте в допинг-скандале Мудрика
Тренер сборной Украины U-20: «Так играть нельзя, это ужасно и недопустимо»
Хоккей | 11.01.2025, 22:44
Тренер сборной Украины U-20: «Так играть нельзя, это ужасно и недопустимо»
Тренер сборной Украины U-20: «Так играть нельзя, это ужасно и недопустимо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
«Без денег для Ломаченко». Боксеру предстоит делать выбор
11.01.2025, 18:45
Бокс
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
12.01.2025, 12:49 1
Теннис
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
11.01.2025, 01:10 1
Футбол
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
10.01.2025, 16:52 455
Футбол
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
11.01.2025, 14:10 86
Футбол
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
11.01.2025, 13:32 2
Футбол
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
11.01.2025, 20:21 1
Футбол
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
11.01.2025, 08:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем