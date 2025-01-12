Украинское дерби, кто для грандов АПЛ? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии

После завершения матча Арсенал – Манчестер Юнайтед (1:1, пен. 3:5) состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии.

Манчестер Юнайтед после победы над канонирами сыграет против Лестера.

Челси в 4-м раунде турнира встретится с Брайтоном. В системе пенсионеров находится Михаил Мудрик, однако украинец из-за допинг-скандала пока не может играть за команду.

В 1/16 финала сойдутся Эвертон и Борнмут. В обеих коллективах выступают украинские футболисты. Цвета ирисок защищает Виталий Миколенко, а за вишенок играет Илья Забарный.

Фанатов футбола на следующей стадии Кубка Англии ждет топовое противостояние – Астон Вилла поборется против Тоттенхэма.

Действующий чемпион Англии Манчестер Сити и прошлогодний финалист Кубка пока не получил соперника. Он определится в матче 3-го раунда между командами Престон – Чарльтон.

Ливерпуль Арне Слота, который сейчас лидирует как и в АПЛ, так и в Лиге чемпионов, за путевку в 1/8 финала сыграет с Плимутом.

Поединки 1/16 финала Кубка Англии 2024/25 запланированы на 8 февраля.