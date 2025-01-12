Владислав КАБАЕВ: «У Динамо, в общем-то, всегда статусные соперники»

12 января состоялся товарищеский матч между «Динамо» и «ФКСБ» (2:1). После игры полузащитник «бело-синих» Владислав Кабаев высказался о результате:

– Насколько важно в психологическом плане было одержать первую победу на сборе?

– Это первая победа в новом году. Очень приятно одержать победу над соперником, который хорошо выступает в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Работаем дальше, «Динамо» должно побеждать даже на сборах, это для каждой команды является позитивом. Но при этом уже завтра следующий матч, поэтому времени нет отдыхать. Проанализируем сегодняшнюю игру – и завтра будем выходить на поле, чтобы также получать результат.

– С таким графиком, когда матч за матчем, иногда и два в один день, справляетесь?

– Вполне нормально. Мне уже 29 лет, последние 12, наверное, я езжу на сборы. И для спортсмена это нормально, когда каждый день или через день игры. Я неоднократно говорил, что лучше играть, чем тренироваться. Да, тяжело, мы под большими нагрузками, что было видно по первой игре, где нам не удалось достичь результата. Сегодня было немного легче, но у нас есть время, чтобы через тренировки, игры, теоретические занятия набирать физическую форму и быть в лучшем состоянии к официальным поединкам.

– А в чем принципиальная разница между матчами и тренировками на сборах в плане закладки физического фундамента?

– Много беговой работы, а мало кто из футболистов любит бегать без мяча и выполнять специфические упражнения. Но без этого никуда, нужно перетерпеть, ведь никто не любит первые дни и недели после отпуска работать на сборах. Но это нормально, мы знаем, ради чего мы это делаем, и что в будущем это только поможет нам.

– Насколько важен выбор соперника и его статус на товарищеские матчи? К примеру, ФКСБ является действующим чемпионом Румынии...

– У «Динамо», в общем, всегда статусные соперники. Лучше играть против таких команд, которые хорошо выступают и в национальных чемпионатах, и в еврокубках, проверять на их фоне свой уровень. Сегодня считаю, что мы были лучше подготовлены и физически, и ментально, поэтому победа вполне закономерна. В дальнейшем эти победы должны переходить на официальные матчи.

– Сегодня «Динамо», можно сказать, играло основным составом. Можно ли сказать, что наша команда постепенно уже подходит к ближайшим матчам в Лиге Европы?

– Честно говоря, не знаю, какой будет состав в предстоящих поединках, потому что все очень быстро меняется. Это сборы, мы проводим по две тренировки – не дай Бог, у кого-то травма. Но у нас есть много ребят, которые способны выйти и достойно заменить. Они это показывали в прошлом году. Поэтому трудно сказать, какой состав будет, но это будет выбор тренерского штаба.

– Что сегодня будут делать футболисты после возвращения в отель?

– Как обычно, по приезду, наверное, пойдем в бассейн, сауну, будет восстановление, массаж, возможно. После этого уже каждый по своему усмотрению отдыхает – кто в PlayStation играет, кто в карты, кто новости читает, кто с семьей разговаривает. Что касается меня, то я в карты не играю, только однажды в бильярд ходил. Да и то – не играть, а смотреть. У нас лучше всего играют в него Тымчик и Дячук.