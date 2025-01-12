Разведывал обстановку. Новичок Александрии консультировался с игроком ЛНЗ

«Александрия» первую часть чемпионата УПЛ завершила на втором месте. В зимнюю паузу команда планирует просмотреть нескольких легионеров. К клубу присоединиться воспитанник «Лиона» Тео Ндика Матам.

Заманить иностранных футболистов в Украину сейчас очень непросто. Легионеры опасаются российских атак и не спешат принимать предложения украинских клубов. Те же, кто решаются на переезд, сперва внимательно изучают ситуацию.

Не стал исключением и новичок «Александрии» Тео Ндика Матам. Перед принятием решения о переходе в команду Руслана Ротаня экс-игрок молодежной сборной Франции U-20 консультировался со своим бывшим одноклубником Фрэнсисом Момо, сообщает Inside UPL. Футболисты раньше вместе выступали за швейцарский ««Грассхоппер». Фрэнсис Момо в августе 2024 года перешел в ЛНЗ.

Ранее сообщалось, что полузащитник, покинувший «Александрию», станет игроком «Буковины».