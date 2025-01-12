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Украина. Премьер лига
12 января 2025, 20:16 | Обновлено 12 января 2025, 20:17
384
0

Разведывал обстановку. Новичок Александрии консультировался с игроком ЛНЗ

Тео Ндика Матам решился на переход в украинский клуб

12 января 2025, 20:16 | Обновлено 12 января 2025, 20:17
384
0
Разведывал обстановку. Новичок Александрии консультировался с игроком ЛНЗ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Ндика Матам

«Александрия» первую часть чемпионата УПЛ завершила на втором месте. В зимнюю паузу команда планирует просмотреть нескольких легионеров. К клубу присоединиться воспитанник «Лиона» Тео Ндика Матам.

Заманить иностранных футболистов в Украину сейчас очень непросто. Легионеры опасаются российских атак и не спешат принимать предложения украинских клубов. Те же, кто решаются на переезд, сперва внимательно изучают ситуацию.

Не стал исключением и новичок «Александрии» Тео Ндика Матам. Перед принятием решения о переходе в команду Руслана Ротаня экс-игрок молодежной сборной Франции U-20 консультировался со своим бывшим одноклубником Фрэнсисом Момо, сообщает Inside UPL. Футболисты раньше вместе выступали за швейцарский ««Грассхоппер». Фрэнсис Момо в августе 2024 года перешел в ЛНЗ.

Ранее сообщалось, что полузащитник, покинувший «Александрию», станет игроком «Буковины».

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Александрия Грассхоппер чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ свободный агент Украинская Премьер-лига Лион Фрэнсис Момо
Сергій Турчак Источник: Telegram
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