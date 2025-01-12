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Чемпионат Шотландии
Глазго Рейнджерс
12.01.2025 17:00 – FT 3 : 1
Сент-Джонстон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Шотландия
12 января 2025, 19:07 | Обновлено 12 января 2025, 20:15
381
0

ВИДЕО. Максим Кучерявый оформил результативный пас за Сент-Джонстон

Свое результативное действие игрок оформил в матче против «Рейнджерс»

12 января 2025, 19:07 | Обновлено 12 января 2025, 20:15
381
0
ВИДЕО. Максим Кучерявый оформил результативный пас за Сент-Джонстон
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний украинский полузащитник «Сент-Джонстона» Максим Кучерявый отметился результативным действием в матче 23-го тура чемпионата Шотландии против «Рейнджерс».

На 54-й минуте Максим выполнил подачу с углового, которую замкнул Джек Сандерс, забив в ворота команды из Глазго.

Этот матч стал для Кучерявого вторым в сезоне. В целом, он провел 71 минуту на поле.

Видео голевой атаки в Телеграмм канале «Спортивний оглядач»

Этот голевой пас стал первым результативным действием украинца в составе «Сент-Джонстона» в этом сезоне.

Несмотря на его ассист, команда Кучерявого проиграла «Рейнджерс» со счетом 1:3.

Премьер-лига Шотландии. 23-й тур

Рейнджерс – Сент-Джонстон – 3:1

Голы: Хамза, 16, Черны, 20, Диоманде, 25, – Сандерс, 54

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Jack Sanders (Сент-Джонстон).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Диоманде (Глазго Рейнджерс).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Черны (Глазго Рейнджерс).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Хамза Игаман (Глазго Рейнджерс).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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