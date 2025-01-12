ВИДЕО. Максим Кучерявый оформил результативный пас за Сент-Джонстон
Свое результативное действие игрок оформил в матче против «Рейнджерс»
22-летний украинский полузащитник «Сент-Джонстона» Максим Кучерявый отметился результативным действием в матче 23-го тура чемпионата Шотландии против «Рейнджерс».
На 54-й минуте Максим выполнил подачу с углового, которую замкнул Джек Сандерс, забив в ворота команды из Глазго.
Этот матч стал для Кучерявого вторым в сезоне. В целом, он провел 71 минуту на поле.
Видео голевой атаки в Телеграмм канале «Спортивний оглядач»
Этот голевой пас стал первым результативным действием украинца в составе «Сент-Джонстона» в этом сезоне.
Несмотря на его ассист, команда Кучерявого проиграла «Рейнджерс» со счетом 1:3.
Премьер-лига Шотландии. 23-й тур
Рейнджерс – Сент-Джонстон – 3:1
Голы: Хамза, 16, Черны, 20, Диоманде, 25, – Сандерс, 54
События матча
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