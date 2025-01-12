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Украина. Премьер лига
12 января 2025, 18:37 |
248
0

Албанский новичок провел первую тренировку в составе Колоса

Команда вышла из отпуска

12 января 2025, 18:37 |
248
0
Албанский новичок провел первую тренировку в составе Колоса
Getty Images/Global Images Ukraine. Ариналдо Ррапай

Как стало известно Sport.ua сегодня футболисты «Колоса» вернулись из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона.

По имеющимся данным в расположении ковалевцев был замечен первый зимний новичок – албанский полузащитник Ариналдо Ррапай. До отъезда через неделю на зарубежный этап подготовки в Турцию ожидается, что «Колос» усилится 1-2 новобранцами.

Пока еще не известен последний спарринг-партнер ковалевцев в Турции 14 февраля. Скорее всего, это будет одна из грузинских команд.

Ряды «Колоса» покинули Антон Салабай и Олег Ильин, которые на правах аренды будут выступать, соответственно, за «Ворсклу» и «Оболонь».

Ранее мы сообщали, что «Колос» усилился 23-летним атакующим хавбеком албанского «Партизани» Ариналдо Ррапаем.

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Колос Ковалевка тренировка трансферы трансферы УПЛ инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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