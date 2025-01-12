Албанский новичок провел первую тренировку в составе Колоса

Как стало известно Sport.ua сегодня футболисты «Колоса» вернулись из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона.

По имеющимся данным в расположении ковалевцев был замечен первый зимний новичок – албанский полузащитник Ариналдо Ррапай. До отъезда через неделю на зарубежный этап подготовки в Турцию ожидается, что «Колос» усилится 1-2 новобранцами.

Пока еще не известен последний спарринг-партнер ковалевцев в Турции 14 февраля. Скорее всего, это будет одна из грузинских команд.

Ряды «Колоса» покинули Антон Салабай и Олег Ильин, которые на правах аренды будут выступать, соответственно, за «Ворсклу» и «Оболонь».

Ранее мы сообщали, что «Колос» усилился 23-летним атакующим хавбеком албанского «Партизани» Ариналдо Ррапаем.