Интер минимально победил аутсайдера чемпионата – Венецию
Подопечные Симоне Индзаги забили гол в начале встречи
12 января в матче 20-го тура итальянской Серии А встречались «Венеция» и «Интер».
С первых минут гости взяли инициативу в свои руки. Сначала прекрасную возможность упустил Кристян Аслани, пробивая штрафной удар - его сильный выстрел пришелся точно в руки голкиперу «Венеции».
Впоследствии свой шанс упустил Лаутаро Мартинес, чей мощный удар заблокировал защитник хозяев.
На 16-й минуте «Интер» реализовал свое преимущество. Мартинес сильно пробил по воротам, а Маттео Дармиан удачно сыграл на добивании, открыв счет - 0:1.
Несмотря на несколько хороших моментов у игроков «Интера» после забитого мяча, счет остался неизменным до финального свистка.
Победа подопечных Индзаги подняла команду на вторую строчку турнирной таблицы. Зато «Венеция» остается на предпоследнем месте.
Еще в одной игре 20-го тура встречались «Дженоа» и «Парма». Хозяева победили со счетом 1:0. Украинский полузащитник Руслан Малиновский не принял участия в матче из-за травмы голеностопа, но уже приступил к тренировочному процессу.
Серия А. 20-й тур. 12 января
Венеция – Интер – 0:1
Гол: Дармиан, 16
Венеция: Станкович, Саградо, Идзес, Шверко, Бузио, Николусси, Думбия, Эллертссон, Ористанио, Похянпало
Интер: Зоммер, Дармиан, Де Врей, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Асллани, Зелинский, Карлос Аугусто, Тареми, Мартинес
Дженоа – Парма – 1:0
Гол: Френдруп, 65
События матча
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