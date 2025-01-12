Интер минимально победил аутсайдера чемпионата – Венецию

12 января в матче 20-го тура итальянской Серии А встречались «Венеция» и «Интер».

С первых минут гости взяли инициативу в свои руки. Сначала прекрасную возможность упустил Кристян Аслани, пробивая штрафной удар - его сильный выстрел пришелся точно в руки голкиперу «Венеции».

Впоследствии свой шанс упустил Лаутаро Мартинес, чей мощный удар заблокировал защитник хозяев.

На 16-й минуте «Интер» реализовал свое преимущество. Мартинес сильно пробил по воротам, а Маттео Дармиан удачно сыграл на добивании, открыв счет - 0:1.

Несмотря на несколько хороших моментов у игроков «Интера» после забитого мяча, счет остался неизменным до финального свистка.

Победа подопечных Индзаги подняла команду на вторую строчку турнирной таблицы. Зато «Венеция» остается на предпоследнем месте.

Еще в одной игре 20-го тура встречались «Дженоа» и «Парма». Хозяева победили со счетом 1:0. Украинский полузащитник Руслан Малиновский не принял участия в матче из-за травмы голеностопа, но уже приступил к тренировочному процессу.

Серия А. 20-й тур. 12 января

Венеция – Интер – 0:1

Гол: Дармиан, 16

Венеция: Станкович, Саградо, Идзес, Шверко, Бузио, Николусси, Думбия, Эллертссон, Ористанио, Похянпало

Интер: Зоммер, Дармиан, Де Врей, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Асллани, Зелинский, Карлос Аугусто, Тареми, Мартинес

Дженоа – Парма – 1:0

Гол: Френдруп, 65