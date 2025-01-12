Источник: Македонский хавбек мог оказаться в Кривбассе или Карпатах

Македонский хавбек Андрей Тодороски, лучший футболист Спартака из Субботицы в осенней части сезона, мог оказаться в одном из двух украинских клубов.

В летнее трансферное окно у македонского футболиста были предложения от двух украинских клубов: криворожского Кривбасса и львовских Карпат.

Они выходили на связь с руководством сербского клуба по Субботице с целью приобретения 25-летнего македонского полузащитника.

Однако тогда футболист решил остаться в Спартаке из Субботицы. После блестящих выступлений в осенней части чемпионата интерес к нему только возрос.

Тодороски провел 18 матчей в первой половине сезона, забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Игроком также интересуется Чеджу Юнайтед из Южной Кореи.