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Украина. Премьер лига
12 января 2025, 19:57 | Обновлено 12 января 2025, 20:15
300
0

Источник: Македонский хавбек мог оказаться в Кривбассе или Карпатах

Андрей Тодороски из Спартака Суботица привлек внимание многих клубов

12 января 2025, 19:57 | Обновлено 12 января 2025, 20:15
300
0
Источник: Македонский хавбек мог оказаться в Кривбассе или Карпатах
ФК Спартак Суботица. Андрей Тодороски

Македонский хавбек Андрей Тодороски, лучший футболист Спартака из Субботицы в осенней части сезона, мог оказаться в одном из двух украинских клубов.

В летнее трансферное окно у македонского футболиста были предложения от двух украинских клубов: криворожского Кривбасса и львовских Карпат.

Они выходили на связь с руководством сербского клуба по Субботице с целью приобретения 25-летнего македонского полузащитника.

Однако тогда футболист решил остаться в Спартаке из Субботицы. После блестящих выступлений в осенней части чемпионата интерес к нему только возрос.

Тодороски провел 18 матчей в первой половине сезона, забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Игроком также интересуется Чеджу Юнайтед из Южной Кореи.

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Спартак Суботица Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ
Николай Степанов Источник
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