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Бразилия
12 января 2025, 17:23 |
197
0

Переход к Месси или на родину. Известно, куда может перейти Неймар

Бразилец может продолжить карьеру в Интер Майами, Сантосе или Фламенго

12 января 2025, 17:23 |
197
0
Переход к Месси или на родину. Известно, куда может перейти Неймар
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Звездный вингер «Аль-Хиляля» Неймар имеет три варианта продолжения карьеры, сообщает Fichajes.

По информации источника, одним из клубов, который интересуется бразильцем является «Интер Майами». В команде играют некоторые одноклубники Неймара из «Барселоны», в частности Лионель Месси и Луис Суарес. В «Интер Майами» хотят вернуть легендарное трио MSN.

Другим заинтересованным в подписании Неймара клубом является - родная команда бразильца «Сантос». Руководство и наставник клуба хотят вернуть Неймара на родину. Однако высокая зарплата бразильца может помешать трансферу.

Еще один бразильский клуб, который хочет подписать Неймара - это «Фламенго». Сообщается, что финансовое положение команды позволит удовлетворить зарплату игрока.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего вингера в 15 миллионов евро. Контракт игрока с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Неймар провел на клубном уровне 2 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, сколько Неймар заработал в Саудовской Аравии.

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Неймар трансферы Аль-Хиляль Интер Майами Лионель Месси Луис Суарес Сантос Фламенго
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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