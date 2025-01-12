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Италия
12 января 2025, 16:59 |
738
0

Не хочет в Саудовскую Аравию. Капитан Манчестер Сити может перейти в Интер

Кайл Уокер может продолжить карьеру в Серии А

12 января 2025, 16:59 |
738
0
Не хочет в Саудовскую Аравию. Капитан Манчестер Сити может перейти в Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Английский фулбек и капитан «Манчестер Сити» Кайл Уокер может перейти в «Интер», сообщает The Sun.

По информации источника, капитан «горожан» не хочет переходить в Саудовскую Аравию, потому что Уокер уверен, что после этого трансфера перестанет вызываться в сборную Англии, а фулбек, который провел 93 матча в составе «Трех львов», хочет сыграть 100 поединков за национальную сборную.

«Интер» рассматривает вариант с арендой игрока на полгода. Как сообщает источник, итальянский клуб является одним из фаворитов и подписания английского защитника.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 34-летнего фулбека в 10 миллионов евро. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Кайл провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 18 игр.

Ранее Гвардиола признался, что Уокер хочет покинуть «горожан».

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Іван Распутін Источник: The Sun
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