Украинский теннисист провел финальный матч на своем первом турнире в 2025

Украинский теннисист Георгий Кравченко (АТР 789) не сумела завоевать трофей на хардовом турнире ITF M15 в Манакоре, Испания.

В финале 24-летний украинец в двух сетах проиграл Педро Вивесу Маркосу (Испания, ATP 819) за 2 часа и 8 минут.

ITF M15 Манакор. Хард. Финал

Георгий Кравченко (Украина) – Педро Вивес Маркос (Испания) – 5:7, 4:6

Это была первая встреча соперников.

Георгий в девятый раз в карьере дошел до финала на уровне ITF в одиночном разряде и боролся за четвертый трофей. В последний раз он становился победителем еще в январе 2024 года на соревнованиях идентичной категории, также в Манакоре.

В новом сезоне Георгий провел первый для себя турнир. Путь Кравченко к финалу: