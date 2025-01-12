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ITF
12 января 2025, 16:13 |
98
0

Украинский теннисист провел финальный матч на своем первом турнире в 2025

Георгий Кравченко уступил Педро Вивесу Маркосу в решающем поединке в Манакоре

12 января 2025, 16:13 |
98
0
Украинский теннисист провел финальный матч на своем первом турнире в 2025
Instagram. Георгий Кравченко

Украинский теннисист Георгий Кравченко (АТР 789) не сумела завоевать трофей на хардовом турнире ITF M15 в Манакоре, Испания.

В финале 24-летний украинец в двух сетах проиграл Педро Вивесу Маркосу (Испания, ATP 819) за 2 часа и 8 минут.

ITF M15 Манакор. Хард. Финал

Георгий Кравченко (Украина) – Педро Вивес Маркос (Испания) – 5:7, 4:6

Это была первая встреча соперников.

Георгий в девятый раз в карьере дошел до финала на уровне ITF в одиночном разряде и боролся за четвертый трофей. В последний раз он становился победителем еще в январе 2024 года на соревнованиях идентичной категории, также в Манакоре.

В новом сезоне Георгий провел первый для себя турнир. Путь Кравченко к финалу:

  • 1/16 финала: Георгий Кравченко – Рокко Пиатти (АТР 2145) – 6:0, 6:1
  • 1/8 финала: Георгий Кравченко – Джек Логе (АТР 717) – 6:4, 6:1
  • 1/4 финала: Георгий Кравченко – Оскар Хосе Гутьеррес – 6:4, 6:0
  • 1/2 финала: Георгий Кравченко – Коллин Альтамарино – 6:3, 6:4

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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