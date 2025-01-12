Украинский теннисист провел финальный матч на своем первом турнире в 2025
Георгий Кравченко уступил Педро Вивесу Маркосу в решающем поединке в Манакоре
Украинский теннисист Георгий Кравченко (АТР 789) не сумела завоевать трофей на хардовом турнире ITF M15 в Манакоре, Испания.
В финале 24-летний украинец в двух сетах проиграл Педро Вивесу Маркосу (Испания, ATP 819) за 2 часа и 8 минут.
ITF M15 Манакор. Хард. Финал
Георгий Кравченко (Украина) – Педро Вивес Маркос (Испания) – 5:7, 4:6
Это была первая встреча соперников.
Георгий в девятый раз в карьере дошел до финала на уровне ITF в одиночном разряде и боролся за четвертый трофей. В последний раз он становился победителем еще в январе 2024 года на соревнованиях идентичной категории, также в Манакоре.
В новом сезоне Георгий провел первый для себя турнир. Путь Кравченко к финалу:
- 1/16 финала: Георгий Кравченко – Рокко Пиатти (АТР 2145) – 6:0, 6:1
- 1/8 финала: Георгий Кравченко – Джек Логе (АТР 717) – 6:4, 6:1
- 1/4 финала: Георгий Кравченко – Оскар Хосе Гутьеррес – 6:4, 6:0
- 1/2 финала: Георгий Кравченко – Коллин Альтамарино – 6:3, 6:4
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