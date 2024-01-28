Кравченко стал победителем турнира ITF в Испании
Украинский теннисист выиграл соревнования, которые проходили в Манакоре
Украинский теннисист Георгий Кравченко (№640 АТР) стал победителем хардового турнира серии ITF M15 в Манакоре (Испания).
В матче за титул украинец переиграл пятого сеяного Райана Нибойера из Нидерландов.
Манакор. Финал
Георгий Кравченко (Украина) – Райан Нибойер (Нидерланды, 5) – 7:5, 6:3
Отметим, что В 1/8 финала украинец в двух сетах разгромил 19-летнего Хоана Надаля (Испания), который является двоюродным братом легендарного испанца. Соревнования проходили как раз на кортах академии Рафаэля Надаля.
Для Кравченко это третий титул ITF в карьере и первый с 2020 года. Ранее у него было два титула на грунте.
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