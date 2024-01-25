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ITF
25 января 2024, 16:25 | Обновлено 25 января 2024, 16:45
926
3

Украинский теннисист уничтожил Надаля на турнире в Испании, но есть нюанс

Георгий Кравченко разгромил двоюродного брата Рафы Хоана на 15-тысячнике в Манакоре

25 января 2024, 16:25 | Обновлено 25 января 2024, 16:45
926
3
Украинский теннисист уничтожил Надаля на турнире в Испании, но есть нюанс
Instagram. Георгий Кравченко

Украинский теннисист Георгий Кравченко (АТР 640) вышел в четвертьфинал хардового турнира серии ITF M15 в Манакоре (Испания).

В 1/8 финала украинец в двух сетах разгромил 19-летнего Хоана Надаля (Испания), который является двоюродным братом легендарного Рафаэля Надаля.

ITF M15 Манакор. Хард. 1/8 финала

Георгий Кравченко (Украина) – Хоан Надаль (Испания) [WC] – 6:1, 6:1

На старте соревнований в Манакоре Георгий встретился с Лопесом Морильо, который снялся с игры после проигранного первого гейма.

Символично, что турнир в Манакоре проходит на кортах академии Рафаэля Надаля.

В четвертьфинал 15-тысячника Кравченко сыграет против «нейтрального» теннисиста Ярослава Демина.

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Источник Sport.ua
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Falko
О, молодці ) Я дивився score і чекав моменту "обуритися", що пропустили таку чудову новину: Гена Кравченко прибив Надаля ))
Але не пропустили ) 
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0
Michael Savchyn
це той шо грає напару із ватниками??
краще його ігнорувати
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0
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