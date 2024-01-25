Украинский теннисист уничтожил Надаля на турнире в Испании, но есть нюанс
Георгий Кравченко разгромил двоюродного брата Рафы Хоана на 15-тысячнике в Манакоре
Украинский теннисист Георгий Кравченко (АТР 640) вышел в четвертьфинал хардового турнира серии ITF M15 в Манакоре (Испания).
В 1/8 финала украинец в двух сетах разгромил 19-летнего Хоана Надаля (Испания), который является двоюродным братом легендарного Рафаэля Надаля.
ITF M15 Манакор. Хард. 1/8 финала
Георгий Кравченко (Украина) – Хоан Надаль (Испания) [WC] – 6:1, 6:1
На старте соревнований в Манакоре Георгий встретился с Лопесом Морильо, который снялся с игры после проигранного первого гейма.
Символично, что турнир в Манакоре проходит на кортах академии Рафаэля Надаля.
В четвертьфинал 15-тысячника Кравченко сыграет против «нейтрального» теннисиста Ярослава Демина.
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