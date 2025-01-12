Роман ДИДЫК: «У нас ничего не изменилось»
Защитник «Руха» поделился ожиданиями от зимних сборов
Защитник львовского «Руха» Роман Дидык поделился ожиданиями от зимних сборов:
«Отпуск был хорошим, ведь мы смогли ментально перезагрузиться и отдохнуть от футбола. Первый период после отдыха мы поддерживали форму, работая без мяча. За неделю до выхода из отпуска игроки начали тренироваться в зале, выполняли беговую работу.
Теперь команда собралась на базе и начала сборы. Мы давно не виделись и были рады встретиться снова. Первые тренировки после отпуска всегда тяжелые. Во время отдыха ты так или иначе теряешь кондиции, поэтому нам сейчас следует хорошо поработать, чтобы набрать свою форму.
Команда в штатном режиме готовится ко второй части сезона – у нас ничего не изменилось. Цели и задачи «Руха» в чемпионате и Кубке Украины неизменны, как и то, что мы должны играть в тот футбол, который исповедует наш клуб».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алина Вивчаренко опубликовала любопытное сторис
На первой строчке оказались представители Финляндии