Роман ДИДЫК: «У нас ничего не изменилось»

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык поделился ожиданиями от зимних сборов:

«Отпуск был хорошим, ведь мы смогли ментально перезагрузиться и отдохнуть от футбола. Первый период после отдыха мы поддерживали форму, работая без мяча. За неделю до выхода из отпуска игроки начали тренироваться в зале, выполняли беговую работу.

Теперь команда собралась на базе и начала сборы. Мы давно не виделись и были рады встретиться снова. Первые тренировки после отпуска всегда тяжелые. Во время отдыха ты так или иначе теряешь кондиции, поэтому нам сейчас следует хорошо поработать, чтобы набрать свою форму.

Команда в штатном режиме готовится ко второй части сезона – у нас ничего не изменилось. Цели и задачи «Руха» в чемпионате и Кубке Украины неизменны, как и то, что мы должны играть в тот футбол, который исповедует наш клуб».