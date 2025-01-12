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  4. Роман ДИДЫК: «У нас ничего не изменилось»
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 15:37 |
226
0

Роман ДИДЫК: «У нас ничего не изменилось»

Защитник «Руха» поделился ожиданиями от зимних сборов

12 января 2025, 15:37 |
226
0
Роман ДИДЫК: «У нас ничего не изменилось»
ФК Рух. Роман Дидык

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык поделился ожиданиями от зимних сборов:

«Отпуск был хорошим, ведь мы смогли ментально перезагрузиться и отдохнуть от футбола. Первый период после отдыха мы поддерживали форму, работая без мяча. За неделю до выхода из отпуска игроки начали тренироваться в зале, выполняли беговую работу.

Теперь команда собралась на базе и начала сборы. Мы давно не виделись и были рады встретиться снова. Первые тренировки после отпуска всегда тяжелые. Во время отдыха ты так или иначе теряешь кондиции, поэтому нам сейчас следует хорошо поработать, чтобы набрать свою форму.

Команда в штатном режиме готовится ко второй части сезона – у нас ничего не изменилось. Цели и задачи «Руха» в чемпионате и Кубке Украины неизменны, как и то, что мы должны играть в тот футбол, который исповедует наш клуб».

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Роман Дидык Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Дмитро Вус Источник: ФК Рух Львов
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