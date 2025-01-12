13 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка сыграет против Сораны Кырсти (Румыния, WTA 71). Ориентировочное время начала игры – 03:30 по Киеву.

Sport.ua проведет видеотрансляцию матча.

Элина Свитолина

Трудно предугадать, что сможет показать наша легенда на Australian Open. Украинка не играла с сентября 2024 после вылета из US Open от Коко Гауфф и перенесла операцию на ноге – первое хирургическое вмешательство за карьеру.

Элина, скорее всего, решила проблему с давней травмой голеностопа. Осталось набрать форму – поднабрать в движениях. Опыт, техника, мастерство – все это у Элины есть. И, возможно, Свитолина разыграется до середины сезона, но на первом турнире в году вряд ли стоит ожидать от нее финальных стадий.

Если Элина пройдет Кырстю и в следующем раунде одолеет Сару Бейлек / Кэролайн Доулхайд, то далее возможна Жасмин Паолини, которая на бумаге точно будет фавориткой. И считаю, что две победы от Элины – это то оптимальное выступление, которое хотелось бы увидеть. А Кырстя и чешка или американа куда слабее по уровню, чем Свитолина.

Элина провела выставочный матч против Чжэн Циньвень перед стартом Aus Open. Делать какие-то выводы из разгромного поражения 2:6, 2:6 не стоит. Да, Свитолина не пыталась устроить шоу, но она просто провела хороший спарринг. Да и пока рано тягаться с топами.

Смутило только то, что у Свитолиной неоднократно слетали мячи. То ли дело в новой ракетке, то ли дело в аутформе, но надеемся, что Элина сама знает о своих проблемах и сможет их решить. Матч с Сораной, которая для украинки – проходимая соперница, покажет, как и что из себя представляют игра и уровень тенниса Свитолиной прямо сейчас.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Сорана Кырстя

34-летняя румынская теннисистка находится на закате карьеры. Свою последнюю победу Сорана добыла в мае 2024 в Риме, когда довольно неожиданно прошла Бренду Фругвиртову и Маркету Вондроушову. В 1/8 финала она уступила Мэдисон Киз и после этого пошла череда неудач.

Сезон она завершила досрочно на Уимблдоне, где проиграла Сонай Картал. Затем 34-летняя румынка лягла под нож из-за проблем с ногой. Как она сама заявила – играла с болью на протяжении 6 месяцев. Очень похожая история с Элиной.

Но Кырстя, в отличии от Свитолиной, решила все-таки сыграть на одном турнире перед стартом на Aus Open. В квалификации Аделаиды Сорана проиграла Юле Нимайер 4:6, 2:6.

Лучшим результатом Сораны на Australian Open является четвертьфинал (2017, 2022). Три года назад она выдала крутое выступление: переиграла Петру Квитову, Кристину Кучову и Анастасию Павлюченкову, а в 1/16 зацепила сет у Иги Свентек. В последующих двух розыгрышах Сорана завершила выступления в 1-м раунде: поражения Юлии Путинцевой и Ван Яфань. В обоих матчах румынка навязала борьбу и вполне возможно, что и Элине подарки просто так делать не будет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сорана Кырстя

Личные встречи

Элина и Сорана провели три очных противостояния. Впервые они встретились на старте Ролан Гаррос 2016 (победа украинки в двух сетах), затем в 2017 сыграли в грунтовом Стамбуле в четвертьфинале (победа украинки в двух сетах) и в 2021 Свитолина в трех партиях одолела румынку в 1/16 финала Индиан-Уэллса.

Прогноз на матч Элина Свитолина – Сорана Кырстя

Букмекеры ведут Элину фавориткой. Заслуженно и понятно. Но это ограничивает нас в выборе аккуратной и безопасной ставки. Попробуем взять за приятные 1.67 победу Свитолиной + тотал геймов меньше 22.5.