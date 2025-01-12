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Australian Open
12 января 2025, 14:03 | Обновлено 12 января 2025, 14:12
291
0

Элина Свитолина – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Australian Open 2025 13 января в 03:30

12 января 2025, 14:03 | Обновлено 12 января 2025, 14:12
291
0
Элина Свитолина – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

13 января титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде украинка сыграет против Сораны Кырсти (Румыния, WTA 71). Поединок начнется 2-м запуском на корте №7 после игры Самсонова – Рахимова. Ориентировочное время начала игры – 03:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Элины.

Победительница противостояния во 2-м круге встретится либо с Сарой Бейлек (Чехия, WTA 156), либо с Кэролайн Доулхайд (США, WTA 82).

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Элина Свитолина Сорана Кырстя смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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