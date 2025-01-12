Элина Свитолина – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Australian Open 2025 13 января в 03:30
13 января титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В 1-м раунде украинка сыграет против Сораны Кырсти (Румыния, WTA 71). Поединок начнется 2-м запуском на корте №7 после игры Самсонова – Рахимова. Ориентировочное время начала игры – 03:30 по Киеву.
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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Элины.
Победительница противостояния во 2-м круге встретится либо с Сарой Бейлек (Чехия, WTA 156), либо с Кэролайн Доулхайд (США, WTA 82).
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