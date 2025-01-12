Гонка в Нидерландах. Аякс одержал непростую победу, ПСВ потерял очки
Вечером 11 января состоялись матчи 18-го тура чемпионата Нидерландов
Вечером 11 января состоялись матчи 18-го тура чемпионата Нидерландов.
Аякс переиграл Валвейк (2:1) и продолжает преследование лидера.
ПСВ потерял очки в матче против АЗ Алкмар (2:2), дубль оформил Люк де Йонг.
Лидеры: ПСВ (46 очков), Аякс (42), Утрехт (36), Фейеноорд (35), АЗ Алкмаар (33), Твенте (31).
Чемпионат Нидерландов. 18-й тур, 11 января
Хераклес – Спарта Роттердам – 1:1
Голы: Хогма, 90+1 – Мито, 52
Аякс – Валвейк – 2:1
Голы: Бергейс, 4, Тейлор, 41 – Игаттарен, 86
Зволле – Неймеген – 0:1
Гол: Огава, 23
ПСВ – АЗ Алкмар – 2:2
Голы: Люк де Йонг, 68, 85 (пен) – Ладо, 41, Мердинк, 74
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|18
|15
|1
|2
|61 - 15
|46
|2
|Аякс
|18
|13
|3
|2
|39 - 17
|42
|3
|Утрехт
|17
|11
|3
|3
|34 - 28
|36
|4
|Фейеноорд
|17
|10
|5
|2
|40 - 21
|35
|5
|АЗ Алкмаар
|18
|10
|3
|5
|33 - 19
|33
|6
|Твенте
|17
|9
|4
|4
|32 - 21
|31
|7
|Гоу Эхед Иглс
|18
|8
|4
|6
|33 - 27
|28
|8
|Фортуна Ситтард
|18
|7
|4
|7
|25 - 28
|25
|9
|Виллем-II
|17
|6
|4
|7
|21 - 19
|22
|10
|НАК Бреда
|17
|7
|1
|9
|19 - 27
|22
|11
|Херенвен
|17
|6
|3
|8
|17 - 31
|21
|12
|НЕК Неймеген
|18
|6
|2
|10
|24 - 24
|20
|13
|Зволле
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|14
|Гронинген
|16
|4
|4
|8
|14 - 26
|16
|15
|Хераклес
|17
|3
|6
|8
|19 - 34
|15
|16
|Спарта Роттердам
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|17
|Алмере Сити
|17
|2
|3
|12
|10 - 37
|9
|18
|РКК Валвейк
|18
|1
|4
|13
|19 - 43
|7
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