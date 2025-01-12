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Чемпионат Нидерландов
ПСВ Эйндховен
11.01.2025 22:00 – FT 2 : 2
АЗ Алкмаар
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Нидерланды
12 января 2025, 14:23 | Обновлено 12 января 2025, 14:52
37
0

Гонка в Нидерландах. Аякс одержал непростую победу, ПСВ потерял очки

Вечером 11 января состоялись матчи 18-го тура чемпионата Нидерландов

12 января 2025, 14:23 | Обновлено 12 января 2025, 14:52
37
0
Гонка в Нидерландах. Аякс одержал непростую победу, ПСВ потерял очки
Getty Images/Global Images Ukraine. Аякс

Вечером 11 января состоялись матчи 18-го тура чемпионата Нидерландов.

Аякс переиграл Валвейк (2:1) и продолжает преследование лидера.

ПСВ потерял очки в матче против АЗ Алкмар (2:2), дубль оформил Люк де Йонг.

Лидеры: ПСВ (46 очков), Аякс (42), Утрехт (36), Фейеноорд (35), АЗ Алкмаар (33), Твенте (31).

Чемпионат Нидерландов. 18-й тур, 11 января

Хераклес – Спарта Роттердам – 1:1

Голы: Хогма, 90+1 – Мито, 52

Аякс – Валвейк – 2:1

Голы: Бергейс, 4, Тейлор, 41 – Игаттарен, 86

Зволле – Неймеген – 0:1

Гол: Огава, 23

ПСВ – АЗ Алкмар – 2:2

Голы: Люк де Йонг, 68, 85 (пен) – Ладо, 41, Мердинк, 74

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 18 15 1 2 61 - 15 46
2 Аякс 18 13 3 2 39 - 17 42
3 Утрехт 17 11 3 3 34 - 28 36
4 Фейеноорд 17 10 5 2 40 - 21 35
5 АЗ Алкмаар 18 10 3 5 33 - 19 33
6 Твенте 17 9 4 4 32 - 21 31
7 Гоу Эхед Иглс 18 8 4 6 33 - 27 28
8 Фортуна Ситтард 18 7 4 7 25 - 28 25
9 Виллем-II 17 6 4 7 21 - 19 22
10 НАК Бреда 17 7 1 9 19 - 27 22
11 Херенвен 17 6 3 8 17 - 31 21
12 НЕК Неймеген 18 6 2 10 24 - 24 20
13 Зволле 18 4 5 9 16 - 27 17
14 Гронинген 16 4 4 8 14 - 26 16
15 Хераклес 17 3 6 8 19 - 34 15
16 Спарта Роттердам 18 2 7 9 15 - 27 13
17 Алмере Сити 17 2 3 12 10 - 37 9
18 РКК Валвейк 18 1 4 13 19 - 43 7
Полная таблица

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чемпионат Нидерландов по футболу Аякс ПСВ Стевен Бергейс Кеннет Тейлор Люк де Йонг Хераклес Спарта Роттердам Валвейк Зволле НЕК Неймеген АЗ Алкмаар
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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