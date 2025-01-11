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Чемпионат Нидерландов
Фортуна Ситтард
10.01.2025 21:00 – FT 0 : 3
Гоу Эхед Иглс
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Нидерланды
11 января 2025, 05:59 | Обновлено 11 января 2025, 06:18
36
0

Кто сделал хет-трик? Фортуна Ситтард потерпела домашнее фиаско

Команда Гоу Эхед Иглз выиграла на выезде матч 18-го тура в Нидерландах

11 января 2025, 05:59 | Обновлено 11 января 2025, 06:18
36
0
Кто сделал хет-трик? Фортуна Ситтард потерпела домашнее фиаско
Getty Images/Global Images Ukraine. Якоб Бреум (слева)

Вечером 10 января состоялся стартовый матч 18-го тура чемпионата Нидерландов.

Фортуна Ситтард потерпела домашнее фиаско, пропустив три мяча.

Команда Гоу Эхед Иглз выиграла на выезде со счетом (3:0). Хет-трик оформил Якоб Бреум.

Лидеры: ПСВ (45 очков), Аякс (39), Утрехт (36), Фейенорд (35), АЗ Алкмаар (32), Твенте (31)

Чемпионат Нидерландов. 18-й тур, 10 января

Фортуна Ситтард – Гоу Эхед Иглз – 0:3

Голы: Бреум, 27, 47, 87

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 17 15 0 2 59 - 13 45
2 Аякс 17 12 3 2 37 - 16 39
3 Утрехт 17 11 3 3 34 - 28 36
4 Фейеноорд 17 10 5 2 40 - 21 35
5 АЗ Алкмаар 17 10 2 5 31 - 17 32
6 Твенте 17 9 4 4 32 - 21 31
7 Гоу Эхед Иглс 18 8 4 6 33 - 27 28
8 Фортуна Ситтард 18 7 4 7 25 - 28 25
9 Виллем-II 17 6 4 7 21 - 19 22
10 НАК Бреда 17 7 1 9 19 - 27 22
11 Херенвен 17 6 3 8 17 - 31 21
12 НЕК Неймеген 17 5 2 10 23 - 24 17
13 Зволле 17 4 5 8 16 - 26 17
14 Гронинген 16 4 4 8 14 - 26 16
15 Хераклес 16 3 5 8 18 - 33 14
16 Спарта Роттердам 17 2 6 9 14 - 26 12
17 Алмере Сити 17 2 3 12 10 - 37 9
18 РКК Валвейк 17 1 4 12 18 - 41 7
Полная таблица

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чемпионат Нидерландов по футболу Гоу Эхед Иглс Фортуна Ситтард
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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