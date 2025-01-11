10.01.2025 21:00 – FT 0 : 3
Нидерланды11 января 2025, 05:59 | Обновлено 11 января 2025, 06:18
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Кто сделал хет-трик? Фортуна Ситтард потерпела домашнее фиаско
Команда Гоу Эхед Иглз выиграла на выезде матч 18-го тура в Нидерландах
11 января 2025, 05:59 | Обновлено 11 января 2025, 06:18
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Вечером 10 января состоялся стартовый матч 18-го тура чемпионата Нидерландов.
Фортуна Ситтард потерпела домашнее фиаско, пропустив три мяча.
Команда Гоу Эхед Иглз выиграла на выезде со счетом (3:0). Хет-трик оформил Якоб Бреум.
Лидеры: ПСВ (45 очков), Аякс (39), Утрехт (36), Фейенорд (35), АЗ Алкмаар (32), Твенте (31)
Чемпионат Нидерландов. 18-й тур, 10 января
Фортуна Ситтард – Гоу Эхед Иглз – 0:3
Голы: Бреум, 27, 47, 87
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|17
|15
|0
|2
|59 - 13
|45
|2
|Аякс
|17
|12
|3
|2
|37 - 16
|39
|3
|Утрехт
|17
|11
|3
|3
|34 - 28
|36
|4
|Фейеноорд
|17
|10
|5
|2
|40 - 21
|35
|5
|АЗ Алкмаар
|17
|10
|2
|5
|31 - 17
|32
|6
|Твенте
|17
|9
|4
|4
|32 - 21
|31
|7
|Гоу Эхед Иглс
|18
|8
|4
|6
|33 - 27
|28
|8
|Фортуна Ситтард
|18
|7
|4
|7
|25 - 28
|25
|9
|Виллем-II
|17
|6
|4
|7
|21 - 19
|22
|10
|НАК Бреда
|17
|7
|1
|9
|19 - 27
|22
|11
|Херенвен
|17
|6
|3
|8
|17 - 31
|21
|12
|НЕК Неймеген
|17
|5
|2
|10
|23 - 24
|17
|13
|Зволле
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|14
|Гронинген
|16
|4
|4
|8
|14 - 26
|16
|15
|Хераклес
|16
|3
|5
|8
|18 - 33
|14
|16
|Спарта Роттердам
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|17
|Алмере Сити
|17
|2
|3
|12
|10 - 37
|9
|18
|РКК Валвейк
|17
|1
|4
|12
|18 - 41
|7
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