Генк уверенно выиграл дома и упрочил лидерство. Сидорчук остался в запасе
Вечером 11 января состоялись матчи 21-го тура чемпионата Бельгии
Вечером 11 января состоялись матчи 21-го тура чемпионата Бельгии.
Генк переиграл Ауд-Хеверле Левен (2:0) и упрочил лидерство.
Украинский хавбек Сергей Сидорчук остался в резерве Вестерло в матче с Сент-Трюйденом (1:2)
Лидеры: Генк (45 очков), Брюгге (41), Сен-Жилуаз (34), Андерлехт (33), Антверпен (32), Гент (30).
Чемпионат Бельгии. 21-й тур, 11 января
Вестерло – Сент-Трюйден – 1:2
Голы: Девайн, 45+3 – Феррари, 6, Ито, 65
Генк – Ауд-Хеверле Левен – 2:0
Голы: Стойкерс, 48 (пен), О Хен-Гю, 84
Шарлеруа – Сен-Жилуаз – 1:2
Голы: Стулич, 13 – Кастро-Монтес, 59, Иванович, 63
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|21
|14
|3
|4
|42 - 27
|45
|2
|Брюгге
|20
|12
|5
|3
|44 - 23
|41
|3
|Юнион Сент-Жилуаз
|21
|8
|10
|3
|30 - 19
|34
|4
|Андерлехт
|20
|9
|6
|5
|36 - 18
|33
|5
|Антверпен
|20
|9
|5
|6
|36 - 21
|32
|6
|Гент
|20
|8
|6
|6
|30 - 24
|30
|7
|Стандард
|21
|7
|7
|7
|13 - 21
|28
|8
|Шарлеруа
|21
|8
|3
|10
|22 - 25
|27
|9
|Мехелен
|20
|7
|6
|7
|35 - 26
|27
|10
|Дендер
|20
|7
|6
|7
|27 - 33
|27
|11
|Ауд-Хеверле
|21
|5
|10
|6
|19 - 23
|25
|12
|Вестерло
|21
|6
|5
|10
|35 - 36
|23
|13
|Сент-Трюйден
|21
|5
|7
|9
|26 - 41
|22
|14
|Серкль Брюгге
|20
|5
|6
|9
|21 - 32
|21
|15
|Кортрейк
|21
|5
|3
|13
|17 - 40
|18
|16
|Беерсхот
|20
|2
|6
|12
|18 - 42
|12
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