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Чемпионат Бельгии
Вестерло
11.01.2025 17:00 – FT 1 : 2
Сент-Трюйден
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Бельгия
12 января 2025, 13:53 | Обновлено 12 января 2025, 14:27
49
0

Генк уверенно выиграл дома и упрочил лидерство. Сидорчук остался в запасе

Вечером 11 января состоялись матчи 21-го тура чемпионата Бельгии

12 января 2025, 13:53 | Обновлено 12 января 2025, 14:27
49
0
Генк уверенно выиграл дома и упрочил лидерство. Сидорчук остался в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine. Игроки Генка

Вечером 11 января состоялись матчи 21-го тура чемпионата Бельгии.

Генк переиграл Ауд-Хеверле Левен (2:0) и упрочил лидерство.

Украинский хавбек Сергей Сидорчук остался в резерве Вестерло в матче с Сент-Трюйденом (1:2)

Лидеры: Генк (45 очков), Брюгге (41), Сен-Жилуаз (34), Андерлехт (33), Антверпен (32), Гент (30).

Чемпионат Бельгии. 21-й тур, 11 января

Вестерло – Сент-Трюйден – 1:2

Голы: Девайн, 45+3 – Феррари, 6, Ито, 65

Генк – Ауд-Хеверле Левен – 2:0

Голы: Стойкерс, 48 (пен), О Хен-Гю, 84

Шарлеруа – Сен-Жилуаз – 1:2

Голы: Стулич, 13 – Кастро-Монтес, 59, Иванович, 63

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Генк 21 14 3 4 42 - 27 45
2 Брюгге 20 12 5 3 44 - 23 41
3 Юнион Сент-Жилуаз 21 8 10 3 30 - 19 34
4 Андерлехт 20 9 6 5 36 - 18 33
5 Антверпен 20 9 5 6 36 - 21 32
6 Гент 20 8 6 6 30 - 24 30
7 Стандард 21 7 7 7 13 - 21 28
8 Шарлеруа 21 8 3 10 22 - 25 27
9 Мехелен 20 7 6 7 35 - 26 27
10 Дендер 20 7 6 7 27 - 33 27
11 Ауд-Хеверле 21 5 10 6 19 - 23 25
12 Вестерло 21 6 5 10 35 - 36 23
13 Сент-Трюйден 21 5 7 9 26 - 41 22
14 Серкль Брюгге 20 5 6 9 21 - 32 21
15 Кортрейк 21 5 3 13 17 - 40 18
16 Беерсхот 20 2 6 12 18 - 42 12
Полная таблица

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чемпионат Бельгии по футболу Генк Ауд-Хеверле Левен Сергей Сидорчук Вестерло Сент-Трюйден Шарлеруа Юнион Сен-Жилуаз
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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