Бельгия11 января 2025, 05:47 | Обновлено 11 января 2025, 06:12
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Стандард обыграл Кортрейк на старте тура в Бельгии
Единственный гол в поединке забил Деннис Эккерт на 50-й минуте
11 января 2025, 05:47 | Обновлено 11 января 2025, 06:12
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Вечером 10 января состоялся стартовый матч 21-го тура чемпионата Бельгии.
В матче между командами «Стандард» и «Кортрейк» победили хозяева поля со счетом 1:0.
Единственный гол в поединке забил Деннис Эккерт на 50-й минуте.
Лидеры: Генк (42 очка), Брюгге (41), Андерлехт (33), Антверпен (32), Сен-Жилуаз (31), Гент (30).
Чемпионат Бельгии. 21-й тур, 10 января
Стандард – Кортрейк – 1:0
Гол: Деннис Эккерт, 50
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|20
|13
|3
|4
|40 - 27
|42
|2
|Брюгге
|20
|12
|5
|3
|44 - 23
|41
|3
|Андерлехт
|20
|9
|6
|5
|36 - 18
|33
|4
|Антверпен
|20
|9
|5
|6
|36 - 21
|32
|5
|Юнион Сент-Жилуаз
|20
|7
|10
|3
|28 - 18
|31
|6
|Гент
|20
|8
|6
|6
|30 - 24
|30
|7
|Стандард
|21
|7
|7
|7
|13 - 21
|28
|8
|Шарлеруа
|20
|8
|3
|9
|21 - 23
|27
|9
|Мехелен
|20
|7
|6
|7
|35 - 26
|27
|10
|Дендер
|20
|7
|6
|7
|27 - 33
|27
|11
|Ауд-Хеверле
|20
|5
|10
|5
|19 - 21
|25
|12
|Вестерло
|20
|6
|5
|9
|34 - 34
|23
|13
|Серкль Брюгге
|20
|5
|6
|9
|21 - 32
|21
|14
|Сент-Трюйден
|20
|4
|7
|9
|24 - 40
|19
|15
|Кортрейк
|21
|5
|3
|13
|17 - 40
|18
|16
|Беерсхот
|20
|2
|6
|12
|18 - 42
|12
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