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Чемпионат Бельгии
Стандард
10.01.2025 21:45 – FT 1 : 0
Кортрейк
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Бельгия
11 января 2025, 05:47 | Обновлено 11 января 2025, 06:12
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0

Стандард обыграл Кортрейк на старте тура в Бельгии

Единственный гол в поединке забил Деннис Эккерт на 50-й минуте

11 января 2025, 05:47 | Обновлено 11 января 2025, 06:12
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0
Стандард обыграл Кортрейк на старте тура в Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 января состоялся стартовый матч 21-го тура чемпионата Бельгии.

В матче между командами «Стандард» и «Кортрейк» победили хозяева поля со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке забил Деннис Эккерт на 50-й минуте.

Лидеры: Генк (42 очка), Брюгге (41), Андерлехт (33), Антверпен (32), Сен-Жилуаз (31), Гент (30).

Чемпионат Бельгии. 21-й тур, 10 января

Стандард – Кортрейк – 1:0

Гол: Деннис Эккерт, 50

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Генк 20 13 3 4 40 - 27 42
2 Брюгге 20 12 5 3 44 - 23 41
3 Андерлехт 20 9 6 5 36 - 18 33
4 Антверпен 20 9 5 6 36 - 21 32
5 Юнион Сент-Жилуаз 20 7 10 3 28 - 18 31
6 Гент 20 8 6 6 30 - 24 30
7 Стандард 21 7 7 7 13 - 21 28
8 Шарлеруа 20 8 3 9 21 - 23 27
9 Мехелен 20 7 6 7 35 - 26 27
10 Дендер 20 7 6 7 27 - 33 27
11 Ауд-Хеверле 20 5 10 5 19 - 21 25
12 Вестерло 20 6 5 9 34 - 34 23
13 Серкль Брюгге 20 5 6 9 21 - 32 21
14 Сент-Трюйден 20 4 7 9 24 - 40 19
15 Кортрейк 21 5 3 13 17 - 40 18
16 Беерсхот 20 2 6 12 18 - 42 12
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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