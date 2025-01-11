Стандард обыграл Кортрейк на старте тура в Бельгии

Вечером 10 января состоялся стартовый матч 21-го тура чемпионата Бельгии.

В матче между командами «Стандард» и «Кортрейк» победили хозяева поля со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке забил Деннис Эккерт на 50-й минуте.

Лидеры: Генк (42 очка), Брюгге (41), Андерлехт (33), Антверпен (32), Сен-Жилуаз (31), Гент (30).

Чемпионат Бельгии. 21-й тур, 10 января

Стандард – Кортрейк – 1:0

Гол: Деннис Эккерт, 50

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