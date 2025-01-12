«Ментальность». Леау объяснил, как изменился Милан с приходом Консейсау

Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау рассказал, как изменилась атмосфера в команде после прихода Сержиу Консейсау. Футболист высказался после матча против «Кальяри» (1:1).

Мы хотели победить и подняться в таблице. Первая половина была немного странной, потому что мы не создали много моментов. Стало лучше после того, как мы вышли вперед, но они сосредоточились на контратаках и выжидании наших ошибок, что позволило им забить. Я думаю, в общей сложности мы сделали достаточно, чтобы заслужить все три очка.

Все матчи Серии А трудны, но нам нужно сосредоточиться на позитиве, работать над ошибками и продолжать совершенствоваться, двигаясь к нашим целям.

Консейсау принес в команду ментальность, желание всегда быть на половине поля соперника. Оттеснить другую команду назад. Это то, что мы стараемся делать, у нас не было много времени для работы, но он уже принес свои идеи и игроки пытаются впитывать то, что он хочет.

Нам нужно быть более мобильными, поскольку если мы статичны, то «Кальяри» легче защищаться. Мы корректировали несколько моментов, и во втором тайме все пошло лучше. Тренер дает мне свободу выбора позиции в поле, это понимание моментов игры и осознание того, куда идти. Я доволен тем, что нахожусь поближе к центру, поскольку я ближе к воротам. У меня нет особых предпочтений, я играю там, куда ставит меня тренер, я просто хочу помогать команде и побеждать», – сказал Леау.

Ранее сообщалось, что Рафаэл Леау может перебраться в каталонскую «Барселону».