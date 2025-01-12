«Ментальность». Леау объяснил, как изменился Милан с приходом Консейсау
Португалец доволен новым тренером
Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау рассказал, как изменилась атмосфера в команде после прихода Сержиу Консейсау. Футболист высказался после матча против «Кальяри» (1:1).
Мы хотели победить и подняться в таблице. Первая половина была немного странной, потому что мы не создали много моментов. Стало лучше после того, как мы вышли вперед, но они сосредоточились на контратаках и выжидании наших ошибок, что позволило им забить. Я думаю, в общей сложности мы сделали достаточно, чтобы заслужить все три очка.
Все матчи Серии А трудны, но нам нужно сосредоточиться на позитиве, работать над ошибками и продолжать совершенствоваться, двигаясь к нашим целям.
Консейсау принес в команду ментальность, желание всегда быть на половине поля соперника. Оттеснить другую команду назад. Это то, что мы стараемся делать, у нас не было много времени для работы, но он уже принес свои идеи и игроки пытаются впитывать то, что он хочет.
Нам нужно быть более мобильными, поскольку если мы статичны, то «Кальяри» легче защищаться. Мы корректировали несколько моментов, и во втором тайме все пошло лучше. Тренер дает мне свободу выбора позиции в поле, это понимание моментов игры и осознание того, куда идти. Я доволен тем, что нахожусь поближе к центру, поскольку я ближе к воротам. У меня нет особых предпочтений, я играю там, куда ставит меня тренер, я просто хочу помогать команде и побеждать», – сказал Леау.
Ранее сообщалось, что Рафаэл Леау может перебраться в каталонскую «Барселону».
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