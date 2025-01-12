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12 января 2025, 12:27 | Обновлено 12 января 2025, 12:48
56
0

Шахтер U-19 отправился на учебно-тренировочные сборы в Турцию

Главный тренер юношеской команды Алексей Белик взял на сборы 32 игрока

12 января 2025, 12:27 | Обновлено 12 января 2025, 12:48
56
0
Шахтер U-19 отправился на учебно-тренировочные сборы в Турцию
ФК Шахтер

Утром 11 января юношеская команда «Шахтера» U-19 отправилась из Счастливого на учебно-тренировочные сборы в турецкий Белек, который продлится до 9 февраля.

С начала недели «оранжево-черных» ждет интенсивная работа с насыщенным графиком занятий и спаррингов для надлежащей подготовки к матчу плей-офф Юношеской лиги УЕФА с «Хоффенхаймом» U-19 и второго круга чемпионата.

Наставник «Шахтера» U-19 Алексей Белик взял на сборы 32 игрока.

В течение сборов запланировано 8 спаррингов, 5 из которых уже подтверждены:

  • 17 января. Шахтер» U-19 – сборная Таджикистана U-17
  • 18 января. Шахтер» U-19 – Канвон U-19 (Южная Корея)
  • 24 января. Шахтер» U-19 – Кишварда-2 U-19 (Венгрия)
  • 25 января. Шахтер» U-19 – РБ Лейпциг U-19 (Германия)
  • 1 февраля. Шахтер» U-19 – Вайле U-19 (Дания)

11 февраля горняков ждет первый официальный матч 2025 года с немецким «Хоффенхаймом» U-19 в Юношеской лиге УЕФА.

Состав Шахтера U-19 на сборах в Турции.

  • Вратари: Недозимованный, Кича, Степанов
  • Защитники: Данковский, Башмарин, Галонский, Шелекета, Костюк, Решетников, Гарабажий, Стрельчук, Калюжный, Милокост, Онищук, Огарков
  • Полузащитники: Ющенко, Тютюнов, Сметана, Трифаненко, Гармаш, Бундаш, Давыденко, Гончар, Зубрий, Балакай, Середа, Дабо
  • Нападающие: Ломага, Желиба, Слипчук, Петрук, Фоина

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Шахтер Донецк U-19 фото Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Юношеская лига УЕФА переезд (перелет) чемпионат Украины по футболу U-19 Алексей Белик
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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