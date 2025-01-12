Шахтер U-19 отправился на учебно-тренировочные сборы в Турцию

Утром 11 января юношеская команда «Шахтера» U-19 отправилась из Счастливого на учебно-тренировочные сборы в турецкий Белек, который продлится до 9 февраля.

С начала недели «оранжево-черных» ждет интенсивная работа с насыщенным графиком занятий и спаррингов для надлежащей подготовки к матчу плей-офф Юношеской лиги УЕФА с «Хоффенхаймом» U-19 и второго круга чемпионата.

Наставник «Шахтера» U-19 Алексей Белик взял на сборы 32 игрока.

В течение сборов запланировано 8 спаррингов, 5 из которых уже подтверждены:

17 января. Шахтер» U-19 – сборная Таджикистана U-17

18 января. Шахтер» U-19 – Канвон U-19 (Южная Корея)

24 января. Шахтер» U-19 – Кишварда-2 U-19 (Венгрия)

25 января. Шахтер» U-19 – РБ Лейпциг U-19 (Германия)

1 февраля. Шахтер» U-19 – Вайле U-19 (Дания)

11 февраля горняков ждет первый официальный матч 2025 года с немецким «Хоффенхаймом» U-19 в Юношеской лиге УЕФА.

Состав Шахтера U-19 на сборах в Турции.