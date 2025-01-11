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Молодежные турниры
11 января 2025, 06:15 | Обновлено 11 января 2025, 06:35
16
0

ФОТО. Тренировка Шахтера U-19. Акцент на аэробной выносливости

Юношеская команда горняков провела беговую тренировку в Счастливом

11 января 2025, 06:15 | Обновлено 11 января 2025, 06:35
16
0
ФОТО. Тренировка Шахтера U-19. Акцент на аэробной выносливости
ФК Шахтер

В пятницу, 10 января, юношеская команда «Шахтера» U-19 провела тренировку на базе академии в Счастливом.

На занятии футболисты сосредоточились на аэробной работе и улучшении общей выносливости.

Основным упражнением стал интервальный бег, имеющий целью подготовить игроков к постепенному росту интенсивности тренировок и нагрузок.

11 января горняки отправятся на учебно-тренировочный сбор, направленный на подготовку к матчу плей-офф Юношеской лиги УЕФА с немецким «Хоффенхаймом» U-19 и второй части чемпионата.

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Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 учебно-тренировочные сборы Никита Шелекета тренировка Юношеская лига УЕФА фото
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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