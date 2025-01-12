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Молодежные турниры
12 января 2025, 12:43 | Обновлено 12 января 2025, 12:48
57
0

БЕЛИК: Шахтер U19 сыграет 8 спаррингов, надо подойти в хорошей форме к ЮЛУ

Юношеская команда горняков проведет учебно-тренировочные сборы в Турции

12 января 2025, 12:43 | Обновлено 12 января 2025, 12:48
57
0
БЕЛИК: Шахтер U19 сыграет 8 спаррингов, надо подойти в хорошей форме к ЮЛУ
ФК Шахтер. Алексей Белик

Наставник юношеской команды «Шахтера» U-19 Алексей Белик рассказал о физическом состоянии подопечных после отпуска, целях на учебно-тренировочном сборе в Турции и кадровой ситуации.

– Алексей, как прошли первые дни тренировок и в каком физическом состоянии игроки прибыли после отдыха?

– Все хорошо, футболисты вернулись после зимнего отпуска в хорошем физическом состоянии. Медосмотр и тест на газоанализаторе показали, что все ответственно отнеслись к программе, полученной на время отпуска. Вчера была беговая работа, и, конечно, ребятам было тяжеловато, однако они проделали весь объем, поэтому я положительно оцениваю их состояние. Однако следует понимать, что предстоит много сложной работы.

– Какие основные цели ставите перед коллективом на учебно-тренировочном собрании в Турции?

– Есть одна цель – улучшать качество каждого футболиста, и очевидно, что мы являемся той командой, которая стремится добиваться результата. Понимаем, что в следующем месяце у нас игра Юношеской лиги УЕФА с «Хоффенхаймом» U-19, поэтому нужно подойти к ней в соответствующей форме. Сначала будем работать над физическим состоянием команды, комбинируя беговые упражнения и работу с мячом. Дальше бег отойдет на второй план, а ближе к встрече с «Хоффенхаймом» U-19 сосредоточимся на тактических аспектах игры и будем изучать соперника, чтобы нивелировать его сильные стороны и применить собственные наработки.

– Появление в составе представителей младших возрастов академии объясняется заменой лидеров, которые находятся в расположении первой команды?

– Да, с первой командой сейчас тренируются Виктор Цуканов, Антон Дрозд, Владислав Кравец и Ростислав Баглай. К нам присоединилось несколько исполнителей из «Шахтера» U-17, поэтому цель постепенно интегрировать их в тренировочный процесс «Шахтера» U-19. Футболисты качественно выполняют беговую работу, и это не может не радовать, ведь следует понимать, что у «Шахтера» U-19 занятия более интенсивные, чем у младших возрастов. Присутствие игроков академии в тренировочном процессе первой команды будет дополнительно стимулировать наших футболистов, ведь однажды и они могут присоединиться к первой команде, и это, конечно, положительный момент для молодежи.

– Что известно о программе спаррингов «Шахтера» U-19 во время зимнего межсезонья?

– Предварительно нас ожидает восемь спаррингов в течение этого сбора. Известно, что это преимущественно молодежные команды и взрослые, которые, вероятно, будут играть вторым составом. Понятно, что не все взрослые профессиональные команды хотят играть с юношами «Шахтера» – то ли из-за опасений, что они не найдут достойного сопротивления, то ли из-за того, что мы, возможно, победим их. Сыграем 8 спаррингов, и все футболисты будут получать игровое время, но ближе к встрече с «Хоффенхаймом» U-19 будем наигрывать основной состав и тех, кто выиграет конкуренцию.

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Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 учебно-тренировочные сборы Юношеская лига УЕФА чемпионат Украины по футболу U-19 Алексей Белик
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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