Запросили миллион евро. Кривбас ведет переговоры по игроку Руха

Украинский опорный полузащитник львовского «Руха» Денис Пидгурский может стать игроком «Кривбасса», сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, клубы ведут переговоры по трансферу 21-летнего футболиста.

Львовский клуб оценил стоимость Дениса в 1 миллион евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

В текущем сезоне Денис Пидгурский провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 1 голом.

Ранее сообщалось о том, что в «Динамо» на просмотр едет игрок «Руха».