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Украина. Премьер лига
12 января 2025, 12:31 | Обновлено 12 января 2025, 13:05
1102
0

Запросили миллион евро. Кривбас ведет переговоры по игроку Руха

Денис Пидгурский может стать игроком криворожской команды

12 января 2025, 12:31 | Обновлено 12 января 2025, 13:05
1102
0
Запросили миллион евро. Кривбас ведет переговоры по игроку Руха
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Пидгурский

Украинский опорный полузащитник львовского «Руха» Денис Пидгурский может стать игроком «Кривбасса», сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, клубы ведут переговоры по трансферу 21-летнего футболиста.

Львовский клуб оценил стоимость Дениса в 1 миллион евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

В текущем сезоне Денис Пидгурский провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 1 голом.

Ранее сообщалось о том, что в «Динамо» на просмотр едет игрок «Руха».

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Денис Пидгурский трансферы трансферы УПЛ Кривбасс Кривой Рог Рух Львов Игорь Бурбас
Данііл Киріяка Источник: Игорь Бурбас
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