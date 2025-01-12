Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стало известно, когда Костюк начнет отложенный стартовый матч на Aus Open
Australian Open
12 января 2025, 11:19 |
427
0

Стало известно, когда Костюк начнет отложенный стартовый матч на Aus Open

Марта сыграет против Нао Хибино 13 января, а вот Ястремскую и Калинину сместили на вторник

12 января 2025, 11:19 |
427
0
Стало известно, когда Костюк начнет отложенный стартовый матч на Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025 13 января.

Свой поединок 1/64 финала против Нао Хибино (Япония, WTA 143) украинка должна была начать 12 января. Однако из-за дождей много встреч, в том числе и игру Костюк, перенесли на следующий день.

Марта выйдет на корт 1573 Arena 3-м запуском после матча Белинда Бенчич – Алена Остапенко. Ориентировочное время начала игры – 05:30 по Киеву.

В понедельник должны были стартовать Дарья Снигур, Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. В связи с переносами сегодняшних поединков, матчи Калининой и Ястремской были сдвинуты на вторник, 14 января. Элину и Дарью изменения в расписании не коснулись.

РАСПИСАНИЕ ВТОРОГО ИГРОВОГО ДНЯ АО-25

По теме:
Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес. Неудача на АО-2025. Видеообзор матча
ФОТО. Попали под дождь. Как это было: Стародубцева поборолась против Лейлы
Дождь не помог. Стародубцева проиграла в первом же матче на Aus Open 2025
Марта Костюк Нао Хибино расписание Даяна Ястремская Ангелина Калинина Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ
Футбол | 12 января 2025, 11:26 5
В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ
В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ

Эдсон может усилить киевский клуб

ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
Футбол | 12 января 2025, 00:53 17
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал

Алина Вивчаренко опубликовала любопытное сторис

Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Бокс | 11.01.2025, 20:03
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Рейтинг АТР. На сколько позиций поднялся Монфис после трофея в Окленде?
Теннис | 12.01.2025, 10:19
Рейтинг АТР. На сколько позиций поднялся Монфис после трофея в Окленде?
Рейтинг АТР. На сколько позиций поднялся Монфис после трофея в Окленде?
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
Бокс | 12.01.2025, 04:05
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал лучшего панчера за всю историю бокса
11.01.2025, 08:30
Бокс
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
11.01.2025, 18:17 23
Хоккей
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
11.01.2025, 13:32 1
Футбол
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
10.01.2025, 17:42 8
Футбол
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
10.01.2025, 16:30 13
Биатлон
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
11.01.2025, 14:10 86
Футбол
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
10.01.2025, 16:52 455
Футбол
Игрок сборной Украины отказывается подписывать новый контракт с клубом
Игрок сборной Украины отказывается подписывать новый контракт с клубом
11.01.2025, 12:31 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем