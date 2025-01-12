Стало известно, когда Костюк начнет отложенный стартовый матч на Aus Open

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025 13 января.

Свой поединок 1/64 финала против Нао Хибино (Япония, WTA 143) украинка должна была начать 12 января. Однако из-за дождей много встреч, в том числе и игру Костюк, перенесли на следующий день.

Марта выйдет на корт 1573 Arena 3-м запуском после матча Белинда Бенчич – Алена Остапенко. Ориентировочное время начала игры – 05:30 по Киеву.

В понедельник должны были стартовать Дарья Снигур, Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. В связи с переносами сегодняшних поединков, матчи Калининой и Ястремской были сдвинуты на вторник, 14 января. Элину и Дарью изменения в расписании не коснулись.

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