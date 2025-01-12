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Испания
12 января 2025, 10:42 | Обновлено 12 января 2025, 11:46
423
0

«Хотим выиграть». Флик назвал главную силу Реала перед финалом Суперкубка

Немец поделился ожиданиями от предстоящего матча

12 января 2025, 10:42 | Обновлено 12 января 2025, 11:46
423
0
«Хотим выиграть». Флик назвал главную силу Реала перед финалом Суперкубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик поделился ожиданиями от финального матча против «Реала» в Суперкубке Испании.

«Мы совершили слишком много ошибок в матче против «Атлетика», и нам нужно уменьшить их количество. «Реал» – одна из лучших команд в мире в переходных фазах, и они используют любой момент для атаки.

«Мы должны хорошо подготовить команду, это важно. Это большая игра для всех, это Классико за Суперкубок и было бы фантастически, если бы мы смогли выиграть. Это повысит нашу уверенность в остальном сезоне.

Моим игрокам нужно забыть о шуме вокруг них, мы сами должны быть сильными... То, как мы хотим играть – это стиль «Барсы», который мы хорошо показали в последнем Классико. Мы ничего не будем делать Но одно Классико нельзя сравнивать с другим, мы начнем с 0:0, и мы просто хотим сыграть хорошо и выиграть», – резюмировал Флик.

«Барселона» и «Реал» разыграют Суперкубок Испании. Финальный матч турнира запланирован на воскресенье, 12 января. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.

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Ханс-Дитер Флик Суперкубок Испании по футболу Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона
Олег Вахоцкий Источник: ФК Барселона
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