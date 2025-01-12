«Я это чувствую». Трубин отреагировал на выигрыш первого трофея с Бенфикой
Анатолий прокомментировал победу над «Спортингом»
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин отреагировал на победу в серии пенальти над «Спортингом» в финале Кубка португальской лиги.
«Я очень счастлив, что выиграл здесь свой первый трофей для этого большого клуба. Хочу и дальше радовать наших болельщиков.
Я сделал то, что и должен сделать – спас свою команду. Они забили семь пенальти, мне просто нужно было отразить хотя бы один, и мы победили.
Это хорошее начало для меня. Надеюсь, это первый из многих трофеев. Очень счастлив, потому что последний год был не очень удачным, но сейчас, я чувствую, что у нас очень сильная команда», – цитирует Трубина noticiasaominuto.com.
«Бенфика» торжествовала в серии послематчевых пенальти, где Трубин стал героем, отразив решающий одиннадцатиметровый удар (основное время 1:1, серия пенальти: 7:6).
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