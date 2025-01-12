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Олимпиакос Пирей
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Арис Салоники
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Греция
12 января 2025, 08:52 | Обновлено 12 января 2025, 09:29
1150
1

Яремчук помог Олимпиакосу сделать камбэк в матче против Ариса в Греции

Роман вышел на поле на 88 минуте игры

12 января 2025, 08:52 | Обновлено 12 января 2025, 09:29
1150
1
Яремчук помог Олимпиакосу сделать камбэк в матче против Ариса в Греции
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук помог своей команде одержать волевую победу в матче чемпионата Греции против «Ариса» (2:1).

Гости первыми открыть счет во встрече. На 35 минуте встречи результативный удар удался форварду «Ариса» Лорену Морону, который и огорчил голкипера хозяев – 0:1 в конце первой половины встречи.

Во втором тайме «Олимпиакос» продолжал играть активнее. Уже в начале второй половины Харалампос Костулас сравнял счет, поразив ворота Хулиана. На 88-й минуте игры на поле вышел и украинский форвард Роман Яремчук, поменяв Желсона Мартинша. Именно при присутствии украинца на футбольном поле «Олимпиакос» и вырвал победу – дубль в активе Костуласа.

В нынешнем сезоне «Олимпиакос» занимает первое место чемпионата Греции, имея в своем активе 40 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей. «Арис» находится на 5 строчке с 27 баллами.

Чемпионат Греции 18-й тур. 11 января

Олимпиакос – Арис – 2:1

Голы: Костулас, 50, 90+6 – Морон, 35.

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Олимпиакос Пирей Роман Яремчук чемпионат Греции по футболу Арис Салоники
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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