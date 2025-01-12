Англия12 января 2025, 05:42 | Обновлено 12 января 2025, 05:50
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Норвич - Брайтон - 0:4. Победа на классе. Видео голов и обзор матча
В кубковом матче сильнее были представители элитного дивизиона Англии
12 января 2025, 05:42 | Обновлено 12 января 2025, 05:50
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В матче между «Норвичем» и «Брайтоном» интриги не было.
Хозяева пытались играть на равных с соперником, но это им не удавалось.
В первом тайме гости забили два гола, что фактически лишило «Норвич» шансов на положительный результат.
Во второй половине игры «Брайтон» продолжил доминировать и забил еще два мяча. Итоговый счет - 4:0 в пользу гостей.
Кубок Англии. 3-й раунд
Норвич – Брайтон – 0:4
Голы: Рюттер, 38, 45, Энциско, 60, Марч, 74
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Соломон Марч (Брайтон).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Хулио Энсисо (Брайтон).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Рюттер (Брайтон).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Рюттер (Брайтон).
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