В матче между «Норвичем» и «Брайтоном» интриги не было.

Хозяева пытались играть на равных с соперником, но это им не удавалось.

В первом тайме гости забили два гола, что фактически лишило «Норвич» шансов на положительный результат.

Во второй половине игры «Брайтон» продолжил доминировать и забил еще два мяча. Итоговый счет - 4:0 в пользу гостей.

Кубок Англии. 3-й раунд

Норвич – Брайтон – 0:4

Голы: Рюттер, 38, 45, Энциско, 60, Марч, 74