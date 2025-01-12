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Кубок Англии
Норвич
11.01.2025 17:00 – FT 0 : 4
Брайтон
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Англия
12 января 2025, 05:42 | Обновлено 12 января 2025, 05:50
55
0

Норвич - Брайтон - 0:4. Победа на классе. Видео голов и обзор матча

В кубковом матче сильнее были представители элитного дивизиона Англии

12 января 2025, 05:42 | Обновлено 12 января 2025, 05:50
55
0
Норвич - Брайтон - 0:4. Победа на классе. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче между «Норвичем» и «Брайтоном» интриги не было.

Хозяева пытались играть на равных с соперником, но это им не удавалось.

В первом тайме гости забили два гола, что фактически лишило «Норвич» шансов на положительный результат.

Во второй половине игры «Брайтон» продолжил доминировать и забил еще два мяча. Итоговый счет - 4:0 в пользу гостей.

Кубок Англии. 3-й раунд

Норвич – Брайтон – 0:4

Голы: Рюттер, 38, 45, Энциско, 60, Марч, 74

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Соломон Марч (Брайтон).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Хулио Энсисо (Брайтон).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Рюттер (Брайтон).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Рюттер (Брайтон).
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Кубок Англии по футболу Норвич Брайтон видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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