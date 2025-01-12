11.01.2025 14:00 – FT 1 : 2
Англия12 января 2025, 05:36 | Обновлено 12 января 2025, 05:37
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Бристоль – Вулверхэмптон – 1:2. Беспокойная победа волков. Видео голов
Представитель Чемпионшипа боролся до конца
12 января 2025, 05:36 | Обновлено 12 января 2025, 05:37
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«Вулверхэмптон» начал матч с позиции фаворита. Уже на 10-й минуте представитель Премьер-лиги вышел вперед.
К середине первой половины «волки» уже вели со счетом 0:2.
Однако легкого матча для гостей не было. «Бристоль» смог забить гол в конце первого тайма, что добавило интриги в матч.
Во втором тайме «Вулверхэмптон» имел преимущество в игре, однако одержать победу было нелегко.
Кубок Англии. 3-й раунд
Бристоль – Вулверхэмптон – 1:2
Голы: Твайн, 45 – Нури, 10, Гомеш, 21
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт Твайн (Бристоль Сити).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Родригу Гомеш (Вулверхэмптон).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Айт Нури (Вулверхэмптон).
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