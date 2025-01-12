Бристоль Сити

«Вулверхэмптон» начал матч с позиции фаворита. Уже на 10-й минуте представитель Премьер-лиги вышел вперед.

К середине первой половины «волки» уже вели со счетом 0:2.

Однако легкого матча для гостей не было. «Бристоль» смог забить гол в конце первого тайма, что добавило интриги в матч.

Во втором тайме «Вулверхэмптон» имел преимущество в игре, однако одержать победу было нелегко.

Кубок Англии. 3-й раунд

Бристоль – Вулверхэмптон – 1:2

Голы: Твайн, 45 – Нури, 10, Гомеш, 21