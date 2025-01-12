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Бристоль Сити
11.01.2025 14:00 – FT 1 : 2
Вулверхэмптон
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Англия
12 января 2025, 05:36 | Обновлено 12 января 2025, 05:37
9
0

Бристоль – Вулверхэмптон – 1:2. Беспокойная победа волков. Видео голов

Представитель Чемпионшипа боролся до конца

12 января 2025, 05:36 | Обновлено 12 января 2025, 05:37
9
0
Бристоль – Вулверхэмптон – 1:2. Беспокойная победа волков. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

«Вулверхэмптон» начал матч с позиции фаворита. Уже на 10-й минуте представитель Премьер-лиги вышел вперед.

К середине первой половины «волки» уже вели со счетом 0:2.

Однако легкого матча для гостей не было. «Бристоль» смог забить гол в конце первого тайма, что добавило интриги в матч.

Во втором тайме «Вулверхэмптон» имел преимущество в игре, однако одержать победу было нелегко.

Кубок Англии. 3-й раунд

Бристоль – Вулверхэмптон – 1:2

Голы: Твайн, 45 – Нури, 10, Гомеш, 21

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт Твайн (Бристоль Сити).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Родригу Гомеш (Вулверхэмптон).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Айт Нури (Вулверхэмптон).
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Кубок Англии по футболу Бристоль Сити Вулверхэмптон видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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