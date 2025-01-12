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Торино
11.01.2025 19:00 – FT 1 : 1
Ювентус
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Италия
12 января 2025, 05:15 |
17
0

Торино - Ювентус - 1:1. В дерби без победителя. Видео голов и обзор матча

Матч прошел на Олимпийском стадионе в Турине

12 января 2025, 05:15 |
17
0
Торино - Ювентус - 1:1. В дерби без победителя. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 января, состоялся матч 19-го тур Серии А между «Торино» и «Ювентусом».

«Ювентус» уже в начале игры смог выйти вперед. Гол Кенана Йилдиза должен был положить начало удачной игры от гостей. Но «Юве» не смог даже уйти на перерыв победителем. Никола Влашич забил гол в раздевалку.

Во втором тайме игроки «Ювентуса» очень много создали моментов, но в итоге ничья.

Серия А. 19-й тур. 11 января

Торино – Ювентус – 1:1

Голы: Влашич, 45+1 - Йилдиз, 8

Торино: Милинкович-Савич, Соса (Валукевич, 90+1), Коко, Марипан, Войвода, Карамо (Педерсен, 62), Линетти (Тамезе, 72), Риччи, Лазаро (Нье, 90+1), Че Адамс (Санабриа, 90+1), Влашич

Ювентус: Ди Грегорио, Маккени, Калюлю, Гатти, Савона (Камбьясо, 71), Тюрам, Дуглас Луис, Мбангула (Веа, 77), Копмейнерс, Йилдиз, Нико Гонсалес.

События матча

56’
Тиагу Мотта (Ювентус) получает красную карточку.
56’
Паоло Ваноли (Торино) получает красную карточку.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Никола Влашич (Торино).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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