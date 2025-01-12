В субботу, 11 января, состоялся матч 19-го тур Серии А между «Торино» и «Ювентусом».

«Ювентус» уже в начале игры смог выйти вперед. Гол Кенана Йилдиза должен был положить начало удачной игры от гостей. Но «Юве» не смог даже уйти на перерыв победителем. Никола Влашич забил гол в раздевалку.

Во втором тайме игроки «Ювентуса» очень много создали моментов, но в итоге ничья.

Серия А. 19-й тур. 11 января

Торино – Ювентус – 1:1

Голы: Влашич, 45+1 - Йилдиз, 8

Торино: Милинкович-Савич, Соса (Валукевич, 90+1), Коко, Марипан, Войвода, Карамо (Педерсен, 62), Линетти (Тамезе, 72), Риччи, Лазаро (Нье, 90+1), Че Адамс (Санабриа, 90+1), Влашич

Ювентус: Ди Грегорио, Маккени, Калюлю, Гатти, Савона (Камбьясо, 71), Тюрам, Дуглас Луис, Мбангула (Веа, 77), Копмейнерс, Йилдиз, Нико Гонсалес.