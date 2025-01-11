Невероятный Йылдыз. Ювентус и Торино сыграли вничью в дерби Турина
Команде Тиаго Мотты не удалось вплотную подобраться к топ-4
В субботу, 11 января, состоялся матч 19-го тур Серии А между «Торино» и «Ювентусом».
Матч прошел на Олимпийском стадионе в Турине.
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Матч начался отлично для команды Тиаго Мотты: уже на 8-й минуте Кенан Йылдыз отличился забитым мячем прекрасным ударом из-за штрафной. Однако конечный результат первой половины встречи не был таким позитивным для «зебр»: на первой компенсированной к первому тайму минуте Никола Влашич сравнял счет. Со счетом 1:1 команды ули на перерыв.
Во второй половине матча «Ювентус» намного больше владел мячом и создавал у ворот соперника, но к успеху это не привело. Команда Мотты не смогла создать по-настоящему убойный момент, а те, которые были, к забитому голу не привели. Матч так и закончился со счетом 1:1.
Оба тренера получили красные карточки.
Серия А. 19-й тур. 11 января
Торино – Ювентус – 1:1
Голы: Влашич, 45+1 – Йылдыз, 8
Торино: Милинкович-Савич, Соса (Валукевич, 90+1), Коко, Марипан, Войвода, Карамо (Педерсен, 62), Линетти (Тамезе, 72), Риччи, Лазаро (Нье, 90+1), Че Адамс, (Санабриа, 90+1), Влашич
Ювентус: Ди Грегорио, Маккени, Калюлю, Гатти, Савона (Камбьясо, 71), Тюрам, Дуглас Луис, Мбангула (Веа, 77), Копмейнерс, Йылдыз, Нико Гонсалес.
Фото матча:
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