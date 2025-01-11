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Италия
11 января 2025, 21:05 | Обновлено 11 января 2025, 21:51
202
2

Невероятный Йылдыз. Ювентус и Торино сыграли вничью в дерби Турина

Команде Тиаго Мотты не удалось вплотную подобраться к топ-4

11 января 2025, 21:05 | Обновлено 11 января 2025, 21:51
202
2
Невероятный Йылдыз. Ювентус и Торино сыграли вничью в дерби Турина
Getty Images/Global Images Ukraine. Кенан Йылыдз

В субботу, 11 января, состоялся матч 19-го тур Серии А между «Торино» и «Ювентусом».

Матч прошел на Олимпийском стадионе в Турине.

Все самые яркие моменты матчей доступны в Telegram Sport.ua

Матч начался отлично для команды Тиаго Мотты: уже на 8-й минуте Кенан Йылдыз отличился забитым мячем прекрасным ударом из-за штрафной. Однако конечный результат первой половины встречи не был таким позитивным для «зебр»: на первой компенсированной к первому тайму минуте Никола Влашич сравнял счет. Со счетом 1:1 команды ули на перерыв.

Во второй половине матча «Ювентус» намного больше владел мячом и создавал у ворот соперника, но к успеху это не привело. Команда Мотты не смогла создать по-настоящему убойный момент, а те, которые были, к забитому голу не привели. Матч так и закончился со счетом 1:1.

Оба тренера получили красные карточки.

Серия А. 19-й тур. 11 января

Торино – Ювентус – 1:1

Голы: Влашич, 45+1 – Йылдыз, 8

Торино: Милинкович-Савич, Соса (Валукевич, 90+1), Коко, Марипан, Войвода, Карамо (Педерсен, 62), Линетти (Тамезе, 72), Риччи, Лазаро (Нье, 90+1), Че Адамс, (Санабриа, 90+1), Влашич

Ювентус: Ди Грегорио, Маккени, Калюлю, Гатти, Савона (Камбьясо, 71), Тюрам, Дуглас Луис, Мбангула (Веа, 77), Копмейнерс, Йылдыз, Нико Гонсалес.

Фото матча:

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Кенан Йылдыз Серия A чемпионат Италии по футболу Ювентус Торино Ювентус - Торино Никола Влашич
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 2
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Saar
12 -та нічия! Рекорд всіх топ-ліг🤣🤣
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0
Sashko57
Интересно с такой игрой Юве попадет в еврокубки или Мотту уволят раньше?
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0
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