Невероятный Йылдыз. Ювентус и Торино сыграли вничью в дерби Турина

В субботу, 11 января, состоялся матч 19-го тур Серии А между «Торино» и «Ювентусом».

Матч прошел на Олимпийском стадионе в Турине.

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Матч начался отлично для команды Тиаго Мотты: уже на 8-й минуте Кенан Йылдыз отличился забитым мячем прекрасным ударом из-за штрафной. Однако конечный результат первой половины встречи не был таким позитивным для «зебр»: на первой компенсированной к первому тайму минуте Никола Влашич сравнял счет. Со счетом 1:1 команды ули на перерыв.

Во второй половине матча «Ювентус» намного больше владел мячом и создавал у ворот соперника, но к успеху это не привело. Команда Мотты не смогла создать по-настоящему убойный момент, а те, которые были, к забитому голу не привели. Матч так и закончился со счетом 1:1.

Оба тренера получили красные карточки.

Серия А. 19-й тур. 11 января

Торино – Ювентус – 1:1

Голы: Влашич, 45+1 – Йылдыз, 8

Торино: Милинкович-Савич, Соса (Валукевич, 90+1), Коко, Марипан, Войвода, Карамо (Педерсен, 62), Линетти (Тамезе, 72), Риччи, Лазаро (Нье, 90+1), Че Адамс, (Санабриа, 90+1), Влашич

Ювентус: Ди Грегорио, Маккени, Калюлю, Гатти, Савона (Камбьясо, 71), Тюрам, Дуглас Луис, Мбангула (Веа, 77), Копмейнерс, Йылдыз, Нико Гонсалес.

Фото матча: