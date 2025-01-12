Ницца обыграла Реймс в матче на 6 голов. Марсель не без проблем одолел Ренн

11 января в 20:00 «Реймс» принимал «Ниццу» в рамках 17-го тура Лиги 1.

За гостей голами отметились Дзунья Ито и Мамаду Диахон. Гости ответили забитыми мячами Эванна Гессана, Али Абди и дублем Гаетана Лаборда. На 90+3 минуте нападающий «Ниццы» Мохамед-Али Шо отметился голом, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.

В 22:05 «Марсель» в гостях обыграл «Ренн».

За хозяев голом отметился Арно Калимуэндо, который не реализовал пенальти в середине первого тайма. Гости ответили забитыми мячами Мейсона Гринвуда и Адриена Рабьо.

В турнирной таблице «Марсель», имея в своем активе 36 очков, занимает второе место. «Ницца» набрала 30 пунктов и занимает четвертую строчку. «Реймс» с 20 очками занимает 12-е место. А «Ренн» набрал 17 пунктов и занимает 13-ю позицию.

Лига 1. 17-й тур. 11 января

Реймс – Ницца – 2:4

Голы: Ито, 34, Диахон, 71 – Гессан, 28, Лаборд, 44, 64, Абди, 86

Ренн – Марсель – 1:2

Голы: Калимуэндо, 43 – Гринвуд, 45, Рабьо, 49

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