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Украина. Премьер лига
11 января 2025, 23:02 | Обновлено 11 января 2025, 23:40
105
0

«Не дает спуска». Полуфиналист молодежного Евро – про тренера Полесья

Рамик Гаджиев рассказал о опыте работы с Имадом Ашуром

11 января 2025, 23:02 | Обновлено 11 января 2025, 23:40
105
0
«Не дает спуска». Полуфиналист молодежного Евро – про тренера Полесья
ФК Днепр-1. Рамик Гаджиев

Украинский полузащитник «Металлиста 1925» Рамик Гаджиев рассказал о своем опыте работы с нынешним тренером житомирского «Полесья» Имадом Ашуром, с которым пересекался в «Днепре-1»:

«Я был вместе с ним в Ю-19 СК «Днепра-1». Под его руководством я выдал хороший сезон и поехал летом на сборы с первой командой. Он умный тренер с определенными требованиями, которые учат тебя понимать игру лучше и не дает никогда спуска».

В составе молодежной сборной Украины Рамик Гаджиев дошел до 1/2 финала Евро U-19 2024, где наша команда уступила сборной Франции.

Ранее сообщалось о том, что Рамик Гаджиев назвал причину, из-за которой не состоялся его трансфер в «Брентфорд».

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Имад Ашур Рамик Гаджиев Металлист 1925 Полесье Житомир Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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