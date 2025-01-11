Поражение в овертайме. Известна оценка Русина за матч кубка Англии
Назарий Русин провел на поле 15 минут
В субботу, 11 января, состоялся матч 3 раунда кубка Англии между «Сандерлендом» и «Сток Сити».
Матч проходил на Стэдиум оф Лайт в Сандерленде.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Хозяева поля уступили гостям со счетом 1:2.
Украинский нападающий «Сандерленда» Назарий Русин появился на поле во втором овертайме матча, результативными действиями не отметился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.5 из 10 возможных. Лучшим игроком матча признан Дэн Нил с оценкой 8.1.
Ранее сообщалось о том, что игрок «Садерленда» может перебраться в «Реал».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч состоится 11 января в 21:45
Тайсон назвал лучших молодых боксеров современности