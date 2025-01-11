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Англия
11 января 2025, 21:37 |
409
0

Поражение в овертайме. Известна оценка Русина за матч кубка Англии

Назарий Русин провел на поле 15 минут

11 января 2025, 21:37 |
409
0
Поражение в овертайме. Известна оценка Русина за матч кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

В субботу, 11 января, состоялся матч 3 раунда кубка Англии между «Сандерлендом» и «Сток Сити».

Матч проходил на Стэдиум оф Лайт в Сандерленде.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля уступили гостям со счетом 1:2.

Украинский нападающий «Сандерленда» Назарий Русин появился на поле во втором овертайме матча, результативными действиями не отметился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.5 из 10 возможных. Лучшим игроком матча признан Дэн Нил с оценкой 8.1.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Садерленда» может перебраться в «Реал».

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Сандерленд Назарий Русин Кубок Англии по футболу Сток Сити оценки WhoScored SofaScore
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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