Поражение в овертайме. Известна оценка Русина за матч кубка Англии

В субботу, 11 января, состоялся матч 3 раунда кубка Англии между «Сандерлендом» и «Сток Сити».

Матч проходил на Стэдиум оф Лайт в Сандерленде.

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Хозяева поля уступили гостям со счетом 1:2.

Украинский нападающий «Сандерленда» Назарий Русин появился на поле во втором овертайме матча, результативными действиями не отметился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.5 из 10 возможных. Лучшим игроком матча признан Дэн Нил с оценкой 8.1.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Садерленда» может перебраться в «Реал».