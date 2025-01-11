Испания11 января 2025, 22:17 | Обновлено 11 января 2025, 22:49
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Очень неожиданный выбор. Реал нашел, кем усилить оборону
Андрей Рациу может стать игроком мадридского гранда
11 января 2025, 22:17 | Обновлено 11 января 2025, 22:49
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Румынский защитник «Райо Вальекано» Андрей Рациу может стать игроком мадридского «Реала», сообщает Ficahjes.
По информации источника, 26-летний футболист является одним из бюджетных вариантов усиления правого фланга обороны «сливочных». Стартовая цена игрока равна 15 миллионам евро. Игрок привлекает внимание своей сбалансированной работой как в атаке, так и в обороне.
«Райо» не планирует отпускать игрока за бесценок.
Ранее сообщалось о том, что игрок «Сандерленда» может перейти в «Реал».
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