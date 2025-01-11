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Испания
11 января 2025, 22:17 | Обновлено 11 января 2025, 22:49
788
0

Очень неожиданный выбор. Реал нашел, кем усилить оборону

Андрей Рациу может стать игроком мадридского гранда

11 января 2025, 22:17 | Обновлено 11 января 2025, 22:49
788
0
Очень неожиданный выбор. Реал нашел, кем усилить оборону
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рациу

Румынский защитник «Райо Вальекано» Андрей Рациу может стать игроком мадридского «Реала», сообщает Ficahjes.

По информации источника, 26-летний футболист является одним из бюджетных вариантов усиления правого фланга обороны «сливочных». Стартовая цена игрока равна 15 миллионам евро. Игрок привлекает внимание своей сбалансированной работой как в атаке, так и в обороне.

«Райо» не планирует отпускать игрока за бесценок.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Сандерленда» может перейти в «Реал».

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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