Очень неожиданный выбор. Реал нашел, кем усилить оборону

Румынский защитник «Райо Вальекано» Андрей Рациу может стать игроком мадридского «Реала», сообщает Ficahjes.

По информации источника, 26-летний футболист является одним из бюджетных вариантов усиления правого фланга обороны «сливочных». Стартовая цена игрока равна 15 миллионам евро. Игрок привлекает внимание своей сбалансированной работой как в атаке, так и в обороне.

«Райо» не планирует отпускать игрока за бесценок.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Сандерленда» может перейти в «Реал».