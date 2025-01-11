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  4. «Мне, конечно, приятно...» Кочергин прокомментировал слухи о трансфере
Польша
11 января 2025, 20:40 |
893
0

«Мне, конечно, приятно...» Кочергин прокомментировал слухи о трансфере

Владислав Кочергин сконцентрирован на «Ракуве»

11 января 2025, 20:40 |
893
0
«Мне, конечно, приятно...» Кочергин прокомментировал слухи о трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

Украинский полузащитник польского «Ракува» Владислав Кочергин прокомментировал слухи от трансфере:

– Владислав, насколько соответствуют правде слухи о предметном интересе к Вам со стороны Лос-Анджелеса и неназванных клубов из Италии, Бельгии, Турции, Украины и Азии?

– Даже не знаю, что вам ответить. Пока не могу сказать, правда это или нет :) То, что мной интересуются другие клубы, мне, конечно, приятно, но... На этот вопрос вам могут более предметно ответить мои агенты. Ныне я нахожусь в расположении Ракува на учебно-тренировочном сборе.

– И все же, как известно, дыма без огня не бывает. Уверен, что и в руководстве Ракува о новостях вокруг Вас слышали или читали. Не предлагали на этом фоне пролонгировать контракт, который истекает уже в конце июня этого года?

– Да, контракт с Ракувом у меня до 30 июня, но в нем прописана опция продления. Не автоматическая. Будем решать с клубом.

– Вижу, Вы крепкий орешек, «колоться» не хотите. И все же, насколько бы было интересно поиграть в МЛС. Или лучше остаться в Европе?

– Будет какая-то ясность, я дам вам четкий ответ на этот вопрос. Пока же могу ответить все, что угодно – и что? О МЛС пока не думаю.

Ранее сообщалось о том, что Владиславом Кочергиным интересуются в MLS.

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Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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