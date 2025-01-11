Есть предложение. Польский клуб может продать украинского полузащитника

Полузащитник польского «Ракува» Владислав Кочергин может покинуть клуб в ближайшее время – украинский футболист заинтересовал несколько команд.

«Кочергин – очень важная фигура в коллективе Марека Папшуна. Украинский полузащитник, перешедший в польский чемпионат в 2022 году из луганской «Зари», в этом сезоне провел 19 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и сделав две результативные передачи.

Регулярные выступления 28-летнего футболиста, которые помогли «Ракуву» завершить осеннюю часть чемпионата вторыми, не остались незамеченными зарубежными клубами», – сообщают польские журналисты.

Клуб из Ченстоховы получил трансферное предложение от американского «Лос-Анджелеса», однако это не единственный вариант для продолжения карьеры Кочергина. В услугах футболиста заинтересованы представители Италии, Бельгии, Турции и даже команды из Азии.