«Он является легендой Франции». Хавбек Реала – о Килиане Мбаппе

12 января состоится финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной». Именитый полузащитник «Королевского клуба» Федерико Вальверде высказался о звездном одноклубнике Килиане Мбаппе перед игрой с каталонцами:

«Я не могу давать советы игроку, который уже является победителем чемпионата мира в молодом возрасте, который играл в другом финале чемпионата мира, который выиграл все, является легендой Франции и одним из лучших игроков в мире. Он знает, что должен делать. Мы здесь, чтобы быть рядом и поддерживать его.

Очевидно, мы должны думать об офсайдных ловушках «Барселоны», потому что они работают хорошо, но наши полузащитники и защитники особенно должны позаботиться об этом, поскольку мы являемся теми, кто может предоставлять голевые передачи».

Ранее Вальверде высказался о регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.