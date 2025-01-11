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  4. «Он является легендой Франции». Хавбек Реала – о Килиане Мбаппе
Испания
11 января 2025, 20:05 |
121
0

«Он является легендой Франции». Хавбек Реала – о Килиане Мбаппе

Федерико Вальверде высказался о звездном одноклубнике

11 января 2025, 20:05 |
121
0
«Он является легендой Франции». Хавбек Реала – о Килиане Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

12 января состоится финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной». Именитый полузащитник «Королевского клуба» Федерико Вальверде высказался о звездном одноклубнике Килиане Мбаппе перед игрой с каталонцами:

«Я не могу давать советы игроку, который уже является победителем чемпионата мира в молодом возрасте, который играл в другом финале чемпионата мира, который выиграл все, является легендой Франции и одним из лучших игроков в мире. Он знает, что должен делать. Мы здесь, чтобы быть рядом и поддерживать его.

Очевидно, мы должны думать об офсайдных ловушках «Барселоны», потому что они работают хорошо, но наши полузащитники и защитники особенно должны позаботиться об этом, поскольку мы являемся теми, кто может предоставлять голевые передачи».

Ранее Вальверде высказался о регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.

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Іван Распутін Источник: ФК Реал Мадрид
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