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  4. «Поставить себя на их место тяжело». Хавбек Реала – об Ольмо и Пау Викторе
Испания
11 января 2025, 19:23 |
228
0

«Поставить себя на их место тяжело». Хавбек Реала – об Ольмо и Пау Викторе

Федерико Вальверде высказался о регистрации игроков Барселоны

11 января 2025, 19:23 |
228
0
«Поставить себя на их место тяжело». Хавбек Реала – об Ольмо и Пау Викторе
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Звездный полузащитник «Реала» Федерико Вальверде высказался о ситуации с регистрацией игроков «Барселоны» Дани Ольмо и Пау Виктора:

«Я не собираюсь высказывать свое мнение о том, что меня не касается, потому что это не моя работа. Моя обязанность - отдавать все «Реалу», бороться за этот клуб и делать все возможное.

Поставить себя на их место трудно, потому что игрок всегда хочет играть. Трудно тренироваться, зная, что ты не собираешься играть в матчах. Та страсть, с которой большинство из нас, игроков, вынуждены носить футболку, видимо, им было тяжело. Пусть продолжают тренироваться и готовиться. Это неприятные ситуации для игроков».

В воскресенье, 12 января состоится матч финала Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».

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Іван Распутін Источник: ФК Реал Мадрид
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