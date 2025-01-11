Соперник Шахтера в Лиге чемпионов. Брест остановил Лион

Брест, который является соперником Шахтера в следующем матче Лиги чемпионов, на своем поле в рамках встречи чемпионата Франции обыграл Лион со счетом 2:1.

Команда набрала 22 очка и поднялась в топ-10, а Лион остался пятым.

Игра Шахтера и Бреста состоится 22 января.

Чемпионат Франции. 17-й тур

Брест – Лион 2:1

Голы: Камара, 8, Айорке, 25 – Верету, 45