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Чемпионат Франции
Брест
11.01.2025 18:00 – FT 2 : 1
Лион
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Франция
11 января 2025, 20:11 |
116
1

Соперник Шахтера в Лиге чемпионов. Брест остановил Лион

Минимальная победа хозяев

11 января 2025, 20:11 |
116
1
Соперник Шахтера в Лиге чемпионов. Брест остановил Лион
Getty Images/Global Images Ukraine

Брест, который является соперником Шахтера в следующем матче Лиги чемпионов, на своем поле в рамках встречи чемпионата Франции обыграл Лион со счетом 2:1.

Команда набрала 22 очка и поднялась в топ-10, а Лион остался пятым.

Игра Шахтера и Бреста состоится 22 января.

Чемпионат Франции. 17-й тур

Брест – Лион 2:1
Голы: Камара, 8, Айорке, 25 – Верету, 45

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Лион Брест (Франция) Лига 1 (Франция) Шахтер Донецк Лига чемпионов
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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serhiy
Брест на 12 місці , Ліон на 5.
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