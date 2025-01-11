Франция11 января 2025, 20:11 |
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Соперник Шахтера в Лиге чемпионов. Брест остановил Лион
Минимальная победа хозяев
11 января 2025, 20:11 |
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Брест, который является соперником Шахтера в следующем матче Лиги чемпионов, на своем поле в рамках встречи чемпионата Франции обыграл Лион со счетом 2:1.
Команда набрала 22 очка и поднялась в топ-10, а Лион остался пятым.
Игра Шахтера и Бреста состоится 22 января.
Чемпионат Франции. 17-й тур
Брест – Лион 2:1
Голы: Камара, 8, Айорке, 25 – Верету, 45
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Брест на 12 місці , Ліон на 5.
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