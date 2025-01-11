Холанд может дешево покинуть Ман Сити. Известен пункт в контракте игрока
Норвежской звездой интересуется Барселона
Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может очень дешево покинуть «горожан».
Как сообщает El Nacional, в контракте нападающего с английским клубом есть пункт, который предусматривает уход игрока из команды, в случае, если «горожане» не квалифицируются в Лигу чемпионов. Точная сумма отступных не разглашается, однако она значительно меньше, чем его трансферная стоимость.
Главным претендентом на подписание форвард, если «Манчестер Сити» не квалифицируется в Лигу чемпионов, является «Барселона». Сообщается, что каталонский клуб сможет себе позволить трансфер игрока, несмотря на финансовые проблемы.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего Холанда в 200 миллионов евро. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года.
В нынешнем сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 27 матчей, в которых забил 21 матч и отдал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может бесплатно подписать Йозуа Киммиха.
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