Холанд может дешево покинуть Ман Сити. Известен пункт в контракте игрока

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может очень дешево покинуть «горожан».

Как сообщает El Nacional, в контракте нападающего с английским клубом есть пункт, который предусматривает уход игрока из команды, в случае, если «горожане» не квалифицируются в Лигу чемпионов. Точная сумма отступных не разглашается, однако она значительно меньше, чем его трансферная стоимость.

Главным претендентом на подписание форвард, если «Манчестер Сити» не квалифицируется в Лигу чемпионов, является «Барселона». Сообщается, что каталонский клуб сможет себе позволить трансфер игрока, несмотря на финансовые проблемы.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего Холанда в 200 миллионов евро. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 27 матчей, в которых забил 21 матч и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может бесплатно подписать Йозуа Киммиха.