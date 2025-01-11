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  4. Холанд может дешево покинуть Ман Сити. Известен пункт в контракте игрока
Англия
11 января 2025, 19:01 |
1358
2

Холанд может дешево покинуть Ман Сити. Известен пункт в контракте игрока

Норвежской звездой интересуется Барселона

11 января 2025, 19:01 |
1358
2
Холанд может дешево покинуть Ман Сити. Известен пункт в контракте игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может очень дешево покинуть «горожан».

Как сообщает El Nacional, в контракте нападающего с английским клубом есть пункт, который предусматривает уход игрока из команды, в случае, если «горожане» не квалифицируются в Лигу чемпионов. Точная сумма отступных не разглашается, однако она значительно меньше, чем его трансферная стоимость.

Главным претендентом на подписание форвард, если «Манчестер Сити» не квалифицируется в Лигу чемпионов, является «Барселона». Сообщается, что каталонский клуб сможет себе позволить трансфер игрока, несмотря на финансовые проблемы.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего Холанда в 200 миллионов евро. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 27 матчей, в которых забил 21 матч и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может бесплатно подписать Йозуа Киммиха.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Барселона Лига чемпионов трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Іван Распутін Источник: El Nacional
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Комментарии 2
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VovanSidorovi4
В Барсу конечно, и через пол года свободным агентом.
Поскольку не смогут зарегать 
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0
OKs100
Понятно почему он перестал забивать, когда это поймет Гвардило, он перестанет выходить на поле.
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