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  4. Не только Белоцерковец. Заря подписывает еще двух игроков
Украина. Премьер лига
11 января 2025, 17:20 |
284
0

Не только Белоцерковец. Заря подписывает еще двух игроков

Луганский клуб усилится двумя украинцами

11 января 2025, 17:20 |
284
0
Не только Белоцерковец. Заря подписывает еще двух игроков
ФК Заря.

Луганская «Заря» усилится несколькими футболистами этой зимой, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, помимо атакующего полузащитника «Ингульца» Владимира Белоцерковского, клуб усилят еще 2 украинца. Помимо трех вышеуказанных украинцев, клуб уже усилил экс-футболист сборной Боснии Герцеговины Деян Попара.

В текущем сезоне «Заря» идет на 8-м месте после 16 туров, имея в своем активе 22 очка.

Ранее сообщалось о том, что стала известна сумма, которую «Заря» отдала за покупку Попары.

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Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Владимир Белоцерковец
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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