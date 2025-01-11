Украина. Премьер лига11 января 2025, 17:20 |
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Не только Белоцерковец. Заря подписывает еще двух игроков
Луганский клуб усилится двумя украинцами
11 января 2025, 17:20 |
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Луганская «Заря» усилится несколькими футболистами этой зимой, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, помимо атакующего полузащитника «Ингульца» Владимира Белоцерковского, клуб усилят еще 2 украинца. Помимо трех вышеуказанных украинцев, клуб уже усилил экс-футболист сборной Боснии Герцеговины Деян Попара.
В текущем сезоне «Заря» идет на 8-м месте после 16 туров, имея в своем активе 22 очка.
Ранее сообщалось о том, что стала известна сумма, которую «Заря» отдала за покупку Попары.
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