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Польша
11 января 2025, 16:47 | Обновлено 11 января 2025, 16:50
1401
0

Серьезное повреждение. Украинский легионер выбыл на несколько месяцев

Андрей Домбровский получил травму колена

11 января 2025, 16:47 | Обновлено 11 января 2025, 16:50
1401
0
Серьезное повреждение. Украинский легионер выбыл на несколько месяцев
ФК Термалица. Андрей Домбровский

Украинский полузащитник польской «Брук-Бет Термалицы» Андрей Домбровский получил серьезное повреждение, сообщает Meczyki.

По информации источника, 29-летний футболист получил травму колена, из-за которой может пропустить до 4 месяцев футбола. О разрыве крестообразных связок речи не идет. В польском клубе уже планируют подписать зимой полузащитника, который должен будет заменить выбывшего Андрея.

В текущем сезоне Андрей Домбровский провел 20 матчей на клубном уровне, отличился 2 ассистами.

Ранее сообщалось о том, что польский клуб может продать украинского полузащитника.

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чемпионат Польши по футболу Брук-Бет Термалица травма колена
Данііл Киріяка Источник: Meczyki
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