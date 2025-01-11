Серьезное повреждение. Украинский легионер выбыл на несколько месяцев

Украинский полузащитник польской «Брук-Бет Термалицы» Андрей Домбровский получил серьезное повреждение, сообщает Meczyki.

По информации источника, 29-летний футболист получил травму колена, из-за которой может пропустить до 4 месяцев футбола. О разрыве крестообразных связок речи не идет. В польском клубе уже планируют подписать зимой полузащитника, который должен будет заменить выбывшего Андрея.

В текущем сезоне Андрей Домбровский провел 20 матчей на клубном уровне, отличился 2 ассистами.

Ранее сообщалось о том, что польский клуб может продать украинского полузащитника.