Настойчивый Ювентус. В Турине готовят новое предложение по Араухо

«Барселона» и «Ювентус» продолжат переговоры по трансферу Рональда Араухо. Каталонский клуб не против продать защитника, чтобы избавиться от необходимости платить игроку внушительную зарплату. В «Барселоне» также хотят неплохо заработать на трансфере уругвайца.

«Ювентус» предложил «Барселоне» 35 миллионов евро. «Барселона» рассчитывала на более солидную сумму. В клубе хотят за игрока, имеющего контракт до 2026 года, 70 миллионов евро. «Ювентус» получил отказ.

Но туринский клуб не теряет надежды. В «Ювентусе» готовят новое предложение размером в 50 миллионов евро.

В этом сезоне Рональд Араухо провел в составе «Барселоны» всего один матч. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего уругвайца в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет купить центрбека «Барселоны».