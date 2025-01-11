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Италия
11 января 2025, 17:04 | Обновлено 11 января 2025, 18:46
23
0

Настойчивый Ювентус. В Турине готовят новое предложение по Араухо

Итальянский гранд не оставляет попыток купить у «Барселоны» уругвайского защитника

11 января 2025, 17:04 | Обновлено 11 января 2025, 18:46
23
0
Настойчивый Ювентус. В Турине готовят новое предложение по Араухо
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

«Барселона» и «Ювентус» продолжат переговоры по трансферу Рональда Араухо. Каталонский клуб не против продать защитника, чтобы избавиться от необходимости платить игроку внушительную зарплату. В «Барселоне» также хотят неплохо заработать на трансфере уругвайца.

«Ювентус» предложил «Барселоне» 35 миллионов евро. «Барселона» рассчитывала на более солидную сумму. В клубе хотят за игрока, имеющего контракт до 2026 года, 70 миллионов евро. «Ювентус» получил отказ.

Но туринский клуб не теряет надежды. В «Ювентусе» готовят новое предложение размером в 50 миллионов евро.

В этом сезоне Рональд Араухо провел в составе «Барселоны» всего один матч. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего уругвайца в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет купить центрбека «Барселоны».

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Рональд Араухо Ювентус Барселона чемпионат Испании по футболу трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Сергій Турчак Источник: Footmercato
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