Неожиданно. Легионер Полесья нашел вариант продолжения карьеры
Бени Макуана, вероятно, станет игроком израильского клуба
Конгийский вингер житомирского «Полесья» Бени Макуана нашел для себя вариант для продолжения карьеры, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, 22-летний футболист, вероятнее всего, продолжит свою карьеру в чемпионат Израиля.
В текущем сезоне Бени Макуана провел на поле всего 205 минут в матчах Украинской Премьер-лиги. За все время в Житомире Бени сыграл 27 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что легионер «Полесья» попрощался с клубом.
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