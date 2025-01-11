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Украина. Премьер лига
11 января 2025, 16:32 | Обновлено 11 января 2025, 16:48
1423
0

Неожиданно. Легионер Полесья нашел вариант продолжения карьеры

Бени Макуана, вероятно, станет игроком израильского клуба

11 января 2025, 16:32 | Обновлено 11 января 2025, 16:48
1423
0
Неожиданно. Легионер Полесья нашел вариант продолжения карьеры
ФК Полесье. Бени Макуана

Конгийский вингер житомирского «Полесья» Бени Макуана нашел для себя вариант для продолжения карьеры, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 22-летний футболист, вероятнее всего, продолжит свою карьеру в чемпионат Израиля.

В текущем сезоне Бени Макуана провел на поле всего 205 минут в матчах Украинской Премьер-лиги. За все время в Житомире Бени сыграл 27 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что легионер «Полесья» попрощался с клубом.

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Бени Макуана трансферы трансферы УПЛ чемпионат Израиля по футболу Полесье Житомир
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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