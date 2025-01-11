Неожиданно. Легионер Полесья нашел вариант продолжения карьеры

Конгийский вингер житомирского «Полесья» Бени Макуана нашел для себя вариант для продолжения карьеры, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 22-летний футболист, вероятнее всего, продолжит свою карьеру в чемпионат Израиля.

В текущем сезоне Бени Макуана провел на поле всего 205 минут в матчах Украинской Премьер-лиги. За все время в Житомире Бени сыграл 27 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что легионер «Полесья» попрощался с клубом.